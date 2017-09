Governadora nomeia 477 servidores para a Saúde

Mais 477 candidatos da lista de espera do concurso público para a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) foram convocados pela governadora Suely Campos em decreto disponibilizado no Diário Oficial que circula nesta quarta-feira, 20. Os novos servidores serão destinados ao Hospital das Clínicas e outras unidades da capital e de oito municípios do interior.

Foram convocados servidores em 32 cargos para localidades diferentes. Com a medida, o Governo de Roraima terá cerca de 30% servidores a mais do que tinha em 2014, reduzindo significativamente o déficit de profissionais em diversas áreas da assistência em saúde.

Suely explicou que este governo já se destaca como o que mais investe em Saúde, no entanto, para que estes investimentos tenham resultado, é necessário que haja mais servidores para conduzirem toda esta estrutura, que está sendo ampliada a cada dia. “Nós já investimos 55% a mais na saúde do que antes do meu governo e fecharemos este ano investindo ainda mais. Isso representa novas unidades inauguradas, novos serviços e ações, e para que tudo isso funcione, os servidores são fundamentais. É mais um compromisso que assumi com a nossa população e estou cumprindo”, pontuou.

Na capital, a maioria dos servidores será lotada no Hospital das Clínicas, que será inaugurado no próximo mês. No entanto, também serão atendidas unidades como os Centros de Atenção Psicossocial, Unidade de Acolhimento e Núcleo de Reabilitação Física. Também serão designados profissionais para as unidades de saúde dos municípios de Alto Alegre, Mucajaí, Amajari, Normandia, Pacaraima, Bonfim, Iracema e Caroebe.

Os interessados podem buscar mais informações acerca da documentação a ser entregue e demais trâmites na Segad (Secretaria de Gestão Estratégica e Administração).

Confira os cargos convocados

CARGO | MUNICÍPIO | QUANTIDADE

CIRURGIÃO DENTISTA | BOA VISTA | 7

TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SÃO LUIZ | 3

MÉDICO CLÍNICO GERAL 40H | BOA VISTA | 5

MÉDICO ESP EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | BOA VISTA | 2

MÉDICO ESP EM PEDIATRIA 40H | BOA VISTA | 1

ENFERMEIRO | IRACEMA | 31

ENFERMEIRO | BOA VISTA | 51

AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE | BOA VISTA | 32

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | CAROEBE | 2

TÉCNICO EM ENFERMAGEM | BOA VISTA | 175

TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CAROEBE | 1

TÉCNICO EM LAB DE ANÁLISES CLÍNICAS | BOA VISTA | 16

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO | BOA VISTA | 3

TÉCNICO EM RADIOLOGIA | BOA VISTA | 11

TÉCNICO EM RADIOLOGIA | MUCAJAÍ | 3

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | BOA VISTA | 3

MÉDICO CLÍNICO GERAL 40H | BOA VISTA | 27

MÉDICO CLÍNICO GERAL 20H | BOA VISTA | 3

CIRURGIÃO DENTISTA | NORMANDIA | 1

ENFERMEIRO | BONFIM | 1

ENFERMEIRO | PACARAIMA | 1

FARMACÊUTICO | BOA VISTA | 19

FARMACÊUTICO | MUCAJAÍ | 1

FISIOTERAPEUTA | BOA VISTA | 17

FONOAUDIÓLOGO | BOA VISTA | 2

NUTRICIONISTA | BOA VISTA | 3

PSICÓLOGO | BOA VISTA | 14

TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA | BOA VISTA | 7

BIOQUÍMICO | AMAJARI | 2

BIOQUÍMICO | BOA VISTA | 15

EDUCADOR FÍSICO | BOA VISTA | 10

NUTRICIONISTA | 8