Governadora inaugura nova sede da 3ª Delegacia de Polícia Distrital

No dia que celebra o aniversário de 13 anos da Polícia Civil, a governadora Suely Campos inaugurou na manhã desta quarta-feira, 19, o novo prédio da 3ª Delegacia de Polícia Distrital (3ª DPD) no bairro Tancredo Neves, n° 513 – Boa Vista. A solenidade contou com a presença da categoria, além de autoridades em geral.

Com estrutura moderna, o prédio foi especialmente construído para atender com dignidade as necessidades de vítimas e também proporcionar ao efetivo policial melhores condições de trabalho. O prédio é dividido em dois pavimentos, totalizando aproximadamente 570m² de área construída.

“É um presente para a população e para a Polícia Civil receber esse novo prédio no dia do aniversário de 13 anos da polícia. É uma valorização para os nossos servidores e, em especial para a população”, disse a governadora ao relembrar que a obra estava abandonada por falta de contrapartida, que deveria ter sido paga pela gestão passada. “Regularizamos os pagamentos em atraso e finalizamos a obra”, ressaltou.

Segundo a governadora, o projeto arquitetônico segue o padrão das delegacias do Rio de Janeiro e garante segurança e conforto para a população que precisar do serviço.

Com a inauguração, o trabalho do efetivo policial na 3a DPD já está disponível a população. A delegacia atende diretamente a 13 bairros da zona Oeste de Boa Vista 24 horas por dia.

“A partir do momento da inauguração todos os procedimentos de polícia judiciária já são realizados no novo prédio, proporcionando a todos que entrarem pelas portas da delegacia precisando de atendimento, que sejam recebidos da melhor forma possível, pela Polícia Civil”, disse o delegado Titular da 3a DPD, Adriano Severino.

Para a delegada Geral da Polícia Civil, Edinéia Santos Chagas trata-se de um momento muito importante para a Polícia Civil, que comemora 13 anos no Estado de Roraima. “Queremos agradecer a governadora pelo empenho e celeridade para reestruturar a Polícia Civil, dando também condições para que fosse concluída a construção da 3ª Delegacia. Em breve estaremos construindo e inaugurando os prédios novos da 1ª Delegacia Distrital de e da Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher, em Boa Vista, e da delegacia de Caracaraí. Queremos que todas as delegacias sejam nos moldes do 5oDP e agora do 3oDP”, disse, ao citar que a categoria se encontra unida para fazer um trabalho honroso na Segurança do nosso Estado.

Suely autoriza realização de concurso público para Polícia Civil

No dia do aniversário de 13 anos da Polícia Civil, nesta quarta-feira, 19, a governadora Suely Campos autorizou a realização de concurso público para reforço do quadro policial civil. O edital está sendo elaborado, observando a necessidade para todo o Estado, e deve ser lançado ainda em 2017 e a aplicação das provas e etapas seguintes, em 2018.

O número de vagas ainda será divulgado, uma vez que o diagnóstico da necessidade está em curso. “Estamos finalizando todo o estudo e critérios para a realização do concurso”, garantiu, ao anunciar a compra de 28 viaturas para reforçar a frota da Polícia Civil.

A governadora adiantou para a categoria a criação do Projeto de Lei que dispõe do Fundo de Modernização da Polícia Civil, a exemplo das leis em vigor e de autoria do Executivo do Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar de Roraima. Outro PL que contempla os policiais é o de aposentadoria especial, em fase de elaboração, e um outro que vai garantir a progressão definitiva da classe especial para todos os integrantes da Polícia Civil a partir de 2019. “Isso representa um ato de coragem, antecipando um compromisso pensando na melhoria da economia”, destacou Suely.