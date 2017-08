Governadora entrega trator e licenças ambientais em Rorainópolis

O domingo, 6, foi de festa para os produtores de Rorainópolis. A Coperr (Central das Organizações Rurais de Rorainópolis), com apoio do Governo do Estado, realizou a sexta edição da Festa do Agricultor e Agricultora Familiar de Rorainópolis, em alusão ao dia do Agricultor Familiar, comemorado em todo o país no dia 25 de julho.

Os motivos para comemoração são muitos, principalmente para a família da agricultora Raimunda Alves Macedo, que recebeu das mãos da governadora Suely Campos, as chaves do trator que financiou graças ao serviço de Ater (Assistência Técnica e Extensão Rural) prestada pela CPR (Casa do Produtor Rural) da região.

Há oito anos, Dona Moça, como à senhora Raimunda é conhecida na região da vicinal 03, trabalhava sem muitos incentivos. “Tudo sempre foi muito difícil pra gente. Tudo que conseguimos foi com trabalho duro. Há alguns anos trabalho com o cultivo de milho e quando chega a época do plantio e colheita, contamos com o apoio do governo com o maquinário. Quando isso não era possível pagávamos a hora de uma máquina particular, que acabava levando parte do nosso lucro”, afirmou.

A senhora, de 83 anos, conta que viu a possibilidade de melhorias com experiências de sucesso de outros agricultores da região. “Nos últimos dois anos, vi alguns agricultores conseguirem financiar um trator. Eu sempre tive vontade de ir atrás, mas tinha medo de não ter condições de pagar o financiamento, até que criei coragem e fui até a CPR de Rorainópolis e descobri que tinha condições de para isso. Desde então não me arrependo de nada”, declarou.

Os técnicos da Seapa (Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento) elaboraram um projeto para aquisição de trator com grande aradora e plantadeira e encaminharam para o Basa (Banco do Amazônia), que aprovou. “Foi muito emocionante receber as chaves do trator das mãos da governadora Suely Campos. Esse maquinário vai ajudar bastante e fazer o nosso negócio prosperar ainda mais”, agradeceu.

“Fico muito lisonjeada de ver que o trabalho incessante do Governo do Estado tem proporcionado o desenvolvimento da agriculta, principalmente no setor familiar. As famílias de produtores estavam desacreditadas, devido a anos de abandono por parte de gestões anteriores, mas nós fizemos diferente e valorizamos cada vez mais o setor, que será dentro de alguns anos, nossa principal matriz econômica”, declarou a governadora Suely Campos.

Festa da Agricultura

Quem passou pela festejo, além de celebrar as conquistas, também teve a oportunidade de participar de capacitações sobre o cultivo de citros e a adubação correta do solo, ministrada por profissionais da Seapa.

A presidente da Coperr, entidade que representa 32 associações e cooperativas de Rorainópolis, que somadas atendem mais de 800 produtores, Raquel Tiburtino destacou a importância do apoio do Governo do Estado no evento. “Há seis anos que realizamos esse festejo e nesta edição resolvemos pedir o apoio do Governo do Estado por meio da Seapa, que se prontificou de imediato em nos ajudar”, relatou.

Ela frisou que o apoio foi mais do que o esperado. “Esperávamos apoio apenas pra organizar a festa, mas o Governo do Estado trouxe palestras, capacitações, serviços de manicure, corte de cabelo, entrega de licenças e muito mais. Espero que isso se repita nos próximos anos”, pontuou Raquel.

Além disso, a governadora Suely Campos também entregou licenças ambientais para alguns produtores da região. Um dos beneficiados com a licença ambiental, o produtor de limão Juarez José Diniz, explicou a importância do documento. “Essa documentação vai facilitar a nossa vida, pois regulariza nossa situação, além de provar que eu trabalho com agricultura familiar. Agora a fiscalização pode passar que agora temos documento”, comemorou.

Isaque Santiago