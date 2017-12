Governadora entrega títulos definitivos do bairro Senador Hélio Campos

“Não tem coisa melhor do que ter a sua casinha, o seu cantinho. Estou muito feliz, pois esperei por tanto tempo, e agora estou recebendo o meu título definitivo”. A declaração é da senhora Alzira da Silva Greco, 86 anos de idade, e que há 20 esperava pelo documento.

Dona Alzira foi uma das 15 pessoas beneficiadas com o título definitivo na manhã desta sexta-feira, 1, durante a Caravana do Povo, no bairro Raiar do Sol.

Ela conta que recebeu a casa na época do então governador Neudo Campos no dia 1 de dezembro de 1997, e hoje teve a alegria de recebe o título das mãos da governadora Suely Campos.

A governadora falou da importância da ação e dos benefícios que o título garante. “É uma alegria imensa poder levar segurança jurídica, tranquilidade e dignidade a essas pessoas, e vamos levar ainda mais benefícios à população, tanto com serviços da Caravana do povo, quanto na regularização fundiária”, disse Suely.

O presidente do Iteraima, Alysson Macedo, destacou que a entrega dos documentos faz parte de uma séria de etapas realizadas durante a Caravana do Povo, tanto na Capital quanto no Interior. “A Caravana nos permite ter mais capilaridade, assim conseguimos levar os serviços do Iteraima para todos os municípios”, afirmou o presidente.

Ele destacou ainda que um dos maiores benefícios do título definitivo é a segurança jurídica que o documento garante, além de possibilitar ao morador, realizar melhorias na propriedade.

“Com o título em mãos, além da segurança para as próximas gerações, os moradores também terão a possibilidade de buscarem financiamentos em instituições financeiras, seja para construir ou para melhorar suas casas”.

Lei

Até o ano passado, o estado só dispunha da Lei 290/01, que permite a regularização dos lotes dos bairros Senador Hélio Campos, Silvio Botelho, Santa Luzia e Pintolândia e expansão.

Em junho de 2016, foi publicada a Lei nº 1063, de iniciativa do Executivo, que amplia a atuação do Iteraima para todas as áreas urbanas de propriedade do Estado, tanto na Capital quanto nos demais municípios.

“A governadora Suely, preocupada em o Estado só dispor de um único instrumento legal para titular em uma área específica, que é a Lei 290 de 2001, coincidentemente da época do governo Neudo Campos, determinou que fosse editada uma nova lei que permitisse a regularização de todos os lotes urbanos de propriedade do Estado”, explicou Macedo.

