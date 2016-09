Governadora entrega novos equipamentos para o HGR

Pensando no conforto de pacientes, acompanhantes e servidores, o Governo do Estado, por meio da Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) adquiriu para o HGR (Hospital Geral de Roraima), 250 poltronas para acompanhantes, 50 carros-maca, além de 100 colchões para o conforto dos funcionários.

O investimento total em equipamentos e mobiliário foi de mais de R$ 1 milhão, de recursos federais com contrapartida do Estado. A governadora, Suely Campos, fez a entrega simbólica do material nesta sexta-feira, 9, durante a solenidade de inauguração da Unidade de Acolhimento Maria da Consolação Inácio de Matos.

Há pelo menos cinco anos não eram adquiridas mobílias para a unidade e devido à falta de investimento nos últimos anos, atualmente existem poucas poltronas no HGR em condições de uso. Com esta aquisição, o problema será resolvido, pois, cada leito contará com uma poltrona confortável para acomodação dos acompanhantes.

O secretário estadual de Saúde, César Penna, enfatizou que esta gestão tem primado por garantir um atendimento mais humanizado, partindo da melhoria na estrutura física e equipamentos. “São detalhes que fazem toda a diferença para garantir um acolhimento mais humanizado para a população. Estamos investindo nisso, o que não era feito há vários anos”, pontuou.

Já os 50 carros-maca proporcionarão mais segurança e conforto na locomoção dentro da unidade. Há mais de 5 anos que este item não era adquirido em grande quantidade e o número atual já não era mais suficiente para atender à demanda.

Já os servidores do HGR serão contemplados com 100 colchões de conforto, que substituirão os antigos, promovendo um ambiente mais acolhedor no momento de descanso destes profissionais. No mês de junho, foram adquiridos 200 colchões hospitalares para os leitos do HGR, que já estão atendendo à população.