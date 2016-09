Governadora destaca redução de acidentes durante abertura oficial da Semana Nacional do Trânsito

Com o tema ‘Eu sou + 1 por um trânsito + seguro’, a abertura oficial da Semana Nacional de Trânsito de 2016 ocorreu na tarde desta segunda-feira, 19, durante cerimônia no Salão Nobre do Palácio Senador Hélio Campos, com apresentação do coral formado por jovens do Programa Cidadão do Futuro e entrega da premiação aos vencedores do II ‘Concurso de Educação para o Trânsito’, realizado na rede pública e privada de ensino do Estado.

A governadora Suely Campos ressaltou a importância de a campanha ter ocorrido nos estabelecimentos de ensino para que o tema tenha uma repercussão cada vez maior. Ela considerou que os dados relacionados a acidentes de trânsito são preocupantes, com 80% dos pacientes da ortopedia do HGR [Hospital Geral de Roraima] serem vítimas de acidentes de trânsito, 90% envolvendo motos e, destes, 30% sequelados sendo a maioria com amputação de membros.

Porém, ela foi incisiva ao mencionar a redução de óbitos este ano em decorrência de acidentes. O número de vítimas fatais até o mês de julho reduziu 32,7% comparado com o mesmo período de 2015. Também houve queda de 12,7% na taxa de acidentes neste mesmo período.

“Isso demonstra que as campanhas educativas estão dando certo, pois, conseguimos diminuir o índice de acidentes. Em julho foram registrados apenas quatro óbitos, mas queremos zerar, realizar esta campanha não somente esta semana, mas em todos os dias do ano fazendo com que os nossos condutores tenham consciência da importância do trânsito seguro e do amor pela vida”, reforçou a governadora.

O presidente do Detran-RR, Chicão da Silveira, enalteceu o trabalho realizado pelos servidores do Departamento para sensibilizar a população, desde as blitzen, às campanhas nas escolas, sempre em parceria com as instituições de segurança que atuam no Estado. Ele afirmou que os trabalhos serão intensificados cada vez mais para tornar o trânsito mais seguro.

“A redução de acidentes é significativa para o Estado que tem a responsabilidade de cuidar dos mutilados, ou seja, o ônus com os gastos no atendimento nas unidades de saúde reduzem. Mas a campanha deve ser 365 dias ao ano até que a estatística seja zerada no Estado ou até que sejamos a unidade da federação com o menor índice de acidentes, com um trânsito tranquilo, seguro e cidadãos conscientes do seu papel social como condutor”, disse.

Premiação

O II Concurso Detran nas Escolas foi lançado em julho e envolveu 61 escolas em todo o Estado, totalizando 609 trabalhos inscritos da rede estadual, municipal, e particular de ensino. Este ano foi incluído uma nova categoria, a de ‘Educação Especial’, com tema voltado para alunos com necessidades especiais.

Os temas foram divididos em categoria de alunos e educadores sendo que os vencedores na categoria aluno receberam a quantia de R$ 1 mil, o primeiro lugar; R$ 800, o segundo e R$ 700, o terceiro lugar. Na categoria de educador, a premiação foi R$ 3 mil para o primeiro lugar; R$ 2mil para o segundo e R$ 1mil para o terceiro lugar.

A professora Shirlei dos Santos Catão, da Escola Estadual Coema Souto Maior, destacou o incentivo do Estado por meio do Detran/RR que mobilizou, inclusive, escolas do Interior. “A educação para o trânsito inicia com a educação na escola, e este concurso foi um grande incentivo para que possamos ter um trânsito mais seguro para todos”, declarou.

Paralisação

Logo pela manhã, as atividades do Detran foram paralisadas, na sede da órgão e em dois pontos de Boa Vista, às 11 horas. A paralisação foi uma homenagem aos mais de 40 mil mortos em acidentes de trânsito no Brasil em 2015. Em Roraima, no mesmo período, morreram 187 pessoas.

A paralisação ocorreu, além da sede do Departamento, em mais dois pontos na Capital: no semáforo em frente a Assembleia Legislativa do Estado e no cruzamento da Avenida Venezuela com a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. A ação contou com a parceria das instituições fiscalizadoras de trânsito em Roraima. A programação segue até o dia 25 de setembro.

Programação

Terça-Feira – 20/09/2016

Palestra Educativa e apresentação do teatro infantil com fantoches

Local: Escola Pitágoras

Horário: 8h30

Quarta-Feira – 21/09/2016

Visita da escola do Sesc ao Detran-RR

Local: Sesc/Detran-RR

Horário: 8h30

Quinta-Feira – 22/09/2016

Blitz Educativa em parceria com o Sest/Senat

Local: Praça do Centro Cívico – Em frente a Assembleia Legislativa

Horário: 8h30

Ação educativa e apresentação do teatro infantil com fantoches

Local: Instituto Educacional Querubins

Horário: 8h30

Palestra educativa com o palestrante Vilmar Florêncio em parceria com o Sest/Senat

Local: Colégio Militar Estadual Dr Luiz Rittler Brito de Lucena

Horário: 15h

Sexta-Feira – 23/09/2016

Ação educativa recreativa – Caravana do Povo

Local: Rorainópolis

Horário: 8h às 18h

Ação educativa e apresentação do teatro infantil com fantoches

Local: Boa Vista/Sesc

Horário: 8h30

Terça e Quarta – 27 e 28/09/2016

Curso de Atualização e Legislação de Trânsito com o Palestrante Ordeli Savedra Gomes

Local: Detran

Horário: 8h às 12h e das 14h às 18horas

Quinta e Sexta – 29 e 30/09/2016

Curso de Atualização e Legislação de Trânsito com o Palestrante Ordeli Savedra Gomes

Local: Detran

Horário: 8h às 12h e das 14h às 18h