Governadora assina decreto que beneficia pessoas com deficiência

Nesta quarta-feira, 13, a governadora Suely Campos assinou o decreto que regulamenta a concessão da redução da jornada de trabalho para servidores estaduais com deficiência ou com dependente legal na mesma condição. A cerimônia aconteceu no hall do Palácio Senador Hélio Campos.

Na mesma ocasião, a chefe do Executivo autorizou ainda o repasse de recursos para o Fepede (Fundo Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência), instituído no dia 18 de maio deste ano.

O crédito de R$ 335.159,60 provém do Tesouro Estadual, integrará orçamento e será gerido pela Setrabes (Secretaria Estadual do Trabalho e Bem-Estar Social) com junta administrativa composta por membros do Coede-RR (Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência). A proposta orçamentária do Fundo constará no Plano Plurianual do Governo do Estado.

A governadora Suely Campos explicou que a partir de agora, com a regulamentação por meio de Artigo Constitucional que fala da redução da carga horária da pessoa com deficiência e do cuidador da pessoa com deficiência, este público poderá ter uma redução de 50% na carga horária.

“Esse regulamento direciona como isso deve ser feito e as pessoas com deficiência ou cuidadores agora contam com o respaldo da lei e não apenas acordos, que muitas vezes estão na informalidade”, disse.

Para ter o benefício, o servidor deve ser pessoa com deficiência ou cuidador de pessoa na mesma condição, de forma comprovada. O interessado pode procurar a secretaria na qual está lotado e preencher um requerimento disponível no setor de Recursos Humanos.

Ele deve passar por uma junta médica, que avaliará o grau da deficiência e qual a necessidade da ausência do interessado no serviço público. Feito isso, a pessoa terá a carga reduzida por um ano, ou em alguns casos, até dois anos, com publicação no DOERR (Diário Oficial do Estado). Ao fim do período, será necessário passar por reavaliação para possível pedido de prorrogação da medida.

O secretário-chefe da Casa Civil, Oleno Matos, disse que este era um pleito antigo dos servidores com deficiência e o Governo não pôde regulamentar a medida anteriormente, tendo em vista, que era preciso realizar um acerto na Constituição Estadual, que possuía um vício de iniciativa.

“Alteramos a Constituição e hoje estamos aqui para entregar essa medida que fará com que muitos servidores possam cuidar de sua saúde e de seus entes queridos”, declarou.

O próximo passo é a busca por mais recursos para o Fundo. “Ele está recebendo aportes do Tesouro Estadual, com o crédito de R$ 335 mil para o Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência, mas também queremos buscar a colaboração do Governo Federal e outras fontes que nos auxiliem a fortalecer as políticas públicas para as pessoas com deficiência do nosso Estado”, ressaltou Matos.

A presidente do Coede-RR, Maria Auxiliadora da Silva, afirma que esta é uma grande vitória para a pessoa com deficiência no Estado, pois uma legislação semelhante já era válida no âmbito federal desde 2002.

“Esse resultado só foi possível a partir do diálogo com a atual gestão do Governo. Muitas vezes os responsáveis precisam fazer vários malabarismos para cuidar dos seus filhos ou dependentes”, disse.

Fepede

Em relação ao Fundo, Auxiliadora explica que o Coede já vinha lutando desde 2009. “Ele vem para aportar recursos próprios para as políticas estaduais da pessoa com deficiência e vai beneficiar todo o Estado e cada pasta pode desenvolver projetos voltados a este segmento”, complementou.

Os recursos do Fundo garantem a execução de atividades na área de defesa dos direitos da pessoa com deficiência em Roraima, despesas com materiais de consumo e locomoção e gastos com equipamentos, material permanente, e aquisição de itens de locomoção, órteses e próteses.

A secretária Emília Campos acredita que as medidas são avanços na área de inclusão social das pessoas com deficiência no Estado. “A governadora traz o Fundo Estadual, que vai possibilitar captação de recursos e já destinou inicialmente R$ 335 mil através de recursos próprios do Estado”, disse, frisando que, ao se aproximar da Semana da Pessoa com Deficiência, que tem início no dia 21 de setembro, estas medidas deverão marcar tudo o que o Governo busca como objetivos, ao possibilitar mais qualidade para estas pessoas e famílias, garantindo seus direitos.

Ela ressaltou que a Rede Cidadania Atenção Especial atende hoje a 1249 usuários, registrando um aumento de mais de 115% desde 2015. “Esse crescimento ocorreu de forma responsável e sempre preservando a qualidade dos serviços, demonstrando a preocupação e a sensibilidade do Governo com este tema”, lembrou.

“Além disso, desenvolvemos também uma grande ação de promover a inclusão desse público no mercado de trabalho. Desde o começo da gestão até agora, registramos 157 pessoas contratadas por meio do Sine RR [Sistema Nacional de Emprego em Roraima], enquanto em 2013 e 2014 foram apenas 17”.

Investimentos

Em dois anos e meio de gestão, o Governo de Roraima realizou entrega de mais de mil meios auxiliares de locomoção, atingindo uma marca histórica.

Em 2015 e 2016 foram distribuídos o equivalente a R$ 460 mil em meios auxiliares de locomoção e R$ 155.732,00 em órteses e próteses, que totalizaram R$ 615.732,00.

No dia 24 de maio deste ano, a governadora Suely Campos realizou a entrega de 70 cadeiras de rodas a usuários da Atenção Especial e pacientes do Nerf. Foram 50 modelos tipo padrão dobráveis em “X” e 20 modelos motorizados. O valor total do investimento desta entrega foi de R$ 495 mil.

No dia 9 de agosto, foram mais 40 cadeiras de rodas infantis e adultas comuns e motorizadas entregues pela Rede Cidadania Atenção Especial. A entrega beneficiou usuários que participam de atividades nos núcleos da unidade. Agora, eles ganham mais qualidade na sua locomoção no dia a dia.

A aquisição total foi de R$ 374 mil em recursos do Ministério da Saúde. Todos os beneficiados estavam devidamente cadastrados no PAPD (Programa de Atenção e Prevenção às Deficiências) do Nerf (Núcleo Estadual de Reabilitação Física.

Ao todo, já foram investidos mais de R$ 1,4 mi no Programa de Atenção e Prevenção às Deficiências para usuários necessitados de cadeiras de rodas e demais itens de locomoção. O Governo do Estado realizou a entrega de 1135 meios auxiliares de locomoção, incluindo itens como cadeiras de rodas comuns, adaptadas, motorizadas, andadores, colchões de água e cadeiras de banho.

