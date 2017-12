Governadora anuncia militarização de mais 15 escolas em Roraima

A rede de ensino estadual em Roraima contará com mais quinze escolas militarizadas a partir do próximo ano. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira, 15, pela governadora Suely Campos, durante solenidade no Salão Nobre do Palácio Senador Hélio Campos.

A ampliação do programa de militarização das escolas estaduais se deu por conta dos bons resultados no rendimento de notas dos alunos, na disciplina e hierarquia das três escolas militarizadas pelo governo, Rittler de Lucena e Elza Breves, em 2016, e Irmã Parodi, este ano.

Das 15 novas escolas militares que serão implantadas no Estado, 8 são de Boa Vista e 7 do interior. Ao todo, serão beneficiados 10.091 alunos do 6° ano do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio. Somando com os alunos das escolas já militarizadas, são 15 mil estudantes beneficiados.

Conforme a governadora Suely Campos, a ampliação das escolas militares é a maior intervenção já realizada no Estado visando a melhoria da qualidade do ensino. “Todas as escolas foram escolhidas por apresentarem baixos índices no Ideb e alta vulnerabilidade social, com indisciplina e violência no ambiente escolar. Nossa intenção é mudar essa realidade”, assegurou.

Ela disse ainda que com essa ampliação fica instituído em o Programa de Militarização das Escolas Estaduais de Roraima. “Para essa ampliação, nós fizemos uma alteração na lei dos militares, para permitir que tanto policias militares quanto bombeiros da ativa e da reserva possam atuar nas escolas”, lembrou.

De acordo com o comandante da Polícia Militar, coronel Edison Prola, a ampliação das escolas militares no Estado ocorreu após um estudo realizado por uma equipe técnica. “Sem dúvidas esse programa tem dado certo aqui no Estado, assim como em todo o país que teve um alto nível de excelência no ensino”, lembrou.

O comandante da PM disse que Roraima é um doa 18 estados brasileiros que aderiram ao sistema de militarização de suas escolas”. Em Goiás, onde o processo começou já existem 26 escolas militarizadas. Minas Gerais já militarizou 22 escolas e a Bahia, 13.

Com a medida do Governo, Roraima passa a ter o maior número de escolas militarizadas dos estados da Região Norte. Em segundo, lugar vem o estado do Amazonas, que possui atualmente 15 escolas militares.

O coronel Adelson Filgueiras foi um dos primeiros diretores de colégio militar no Estado. Atualmente, ele está à frente do colégio Militar Elza Breves de Carvalho, que fica no bairro Conjunto Cidadão. “Realmente é visível o trabalho positivo da Polícia Militar em parceira com a Secretaria Estadual de Educação. Os dados do Ideb já mostram isso”, ressaltou.

Vivian Souza passou a estudar esse ano no colégio Militar Irmã Maria Teresa Parodi, no bairro Cidade Satélite e percebeu as melhorias. “Mudou muita coisa para mim. Hoje me sinto mais segura porque acabou com a violência e as drogas dentro das escolas”, relatou.

Histórico

O modelo de escola militarizada foi criado a partir de 2016, em duas escolas da zona oeste da cidade de Boa Vista. Foram contempladas as escolas Rittler de Lucena, sob responsabilidade do Corpo de Bombeiros, e Elza Breves, sob responsabilidade da Polícia Militar.

Nessas duas unidades, o corpo docente foi composto por professores da rede de ensino, Corpo de Bombeiros Militar e Policiais Militares, estabelecendo uma proposta administrativa e pedagógica de gestão compartilhada e congregada com a comunidade escolar.

Em 2017, ampliou-se o projeto para mais uma escola, Irmã Maria Tereza Parodi, no bairro Cidade Satélite, com a oferta dos Ensinos Fundamental de 6º ao 9º ano e Médio. No total, são atendidos nas três escolas 4.362 alunos.

Essas escolas militarizadas estão localizadas em área de vulnerabilidade social, econômica e cultural, apresentam problemas de furtos, roubos, assaltos e drogas, fatores que comprometem o espaço social das escolas quando se trata de segurança e desenvolvimento do trabalho educacional.

A governadora Suely Campos, lembrou que nesses dois anos de experiência, o ensino básico militar comprovou que essa metodologia tem efetividade para reduzir essas ocorrências, com alunos disciplinados, organizados, cientes do seu papel na comunidade. “Com isso, a educação básica de Roraima se fortalece, tendo melhoria de forma direta na intervenção dos indicadores de rendimento em notas, violência e indisciplina escolar”, pontuou.

Escolas militarizadas em Boa Vista:

1 – Jaceguai Reis Cunha, no bairro Asa Branca

2 – Luiz Ribeiro de Lima, no bairro Equatorial

3 – Maria de Lourdes Neves, no bairro Doutor Silvio Botelho

4 – Maria dos Prazeres Mota, no bairro Santa Teresa

5 – Maria Nilce Brandão, no bairro Cauamé

6 – Pedro Elias, no Jóquei Clube

7 – Conceição Costa e Silva, no bairro Hélio Campos

8 – Wanda David Aguiar, no Raiar do Sol

No interior:

1 – Maria Mariselma, em Mucajai

2 – João Rogélio, em Caracaraí

3 – Antônia Tavares da Silva, em Rorainópolis

4 – João de Azevedo Cruz, em Nova Colina

5 – Cícero Vieira Neto, em Pacaraima

6 – Aldébaro José Alcântara, em Bonfim

7 – Sadoc Pereira, em Alto Alegre