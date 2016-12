Governadora anuncia liberação de recursos para equipar o Ipem

A governadora Suely Campos recebeu, na manhã desta quarta-feira, 28, em seu Gabinete, o Secretário Executivo do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, que anunciou a liberação de recursos de mais de 500 mil reais para investimentos no Ipem-RR (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima).

Em entrevista a imprensa, a governadora falou da importância da liberação desse recurso para o desempenho do Ipem-RR, e destacou o empenho do secretário Marcos Jorge para enviar este recurso ao Estado de Roraima.

“É uma oportunidade que está nos dando de equipar melhor nosso Instituto. Com esse investimento será possível a ampliação de atuação do Ipem em relação a todos os produtos que são vendidos, especialmente na aferição das balanças comerciais para que o nosso consumidor tenha qualidade e segurança nos produtos comercializados”, destacou.

O recurso liberado pelo Ministério de Indústria tem como foco principal, contribuir para melhorar a condição do real papel do Ipem-RR, que é fiscalizar, normatizar e fazer aferições no comércio e, sobretudo, nos produtos que estão sendo vendidos à população. Ele destaca a importância do trabalho do Ipem assegurar que o comerciante local ofereça produtos de qualidades e com garantia que o consumidor final tenha a qualidade de certificação do Inmetro no que estará consumindo.

“É importante que tenham condições de fazer as verificações em todo Estado. Os recursos serão investidos na compra de cinco veículos, equipamentos específicos da meteorologia, computadores, entre outros itens. Então, é fundamental que o Ipem tenha essa condição de dar garantia e segurança à nossa população, naquilo que estão consumindo”, pontuou Marcos Jorge.

O secretario ressaltou que a liberação do valor se deu pelo reconhecimento do Governo Federal ao trabalho da direção do Ipem-RR e do Governo do Estado, na pessoa da governadora Suely Campos. Além dos R$ 500 mil, ele também anunciou a antecipação da liberação dos recursos do mês de janeiro e fevereiro para o exercício do ano 2017.

A presidente do Ipem-RR, Isabela Dantas, destaca o trabalho Ipem que tem uma ação ampla que visa a segurança do consumidor e também assegurar a ampla concorrência dos fornecedores.

“Vamos conseguir investir na construção do nosso depósito para armazenamento de produtos que são apreendidos nas fiscalizações, equipar o setor de informática e reforçar as equipes com novos instrumentos de medição, além de renovar a frota de carros que são muitos utilizados em trabalhos de fiscalização na Capital e Interior. Com certeza vai melhorar e aprimorar a atuação do Ipem”, ressaltou.

