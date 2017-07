Governadora anuncia investimentos para Amajari

Desta vez, a Caravana do Povo passou pela Vila Três Corações, no município de Amajari, nesta sexta-feira, 28, na Escola Estadual Indígena Santa Luzia e realizou 4.077 atendimentos à população local.

Desde o ano passado, a ação que percorre sedes, vilas e comunidades do Interior do Estado para levar os serviços oferecidos pelo Governo já realizou 204.940 atendimentos. Só em 2017, em 16 edições já realizadas, foram 82.940 atendimentos.

Durante o evento, a governadora Suely Campos anunciou que os 106 km de extensão da RR 203, que inicia a partir da bifurcação na BR 174 e segue até a Vila do Tepequém, vai receber recapeamento da estrada e já está em vias para a ordem de serviço.

A ordem de serviço será dada até a próxima terça-feira (1º de agosto), quando as máquinas serão mobilizadas para a região. O contrato firmado com a empresa responsável pelas obras garante ainda a manutenção do trecho por um ano. A recuperação da estrada será realizada nos primeiros três meses, consertando todos os buracos e depois recapeando todo o asfaltamento do trecho.

A governadora afirmou ainda que, depois do inverno, o Governo também ajudará a prefeitura do Amajari a melhorar as estradas de terra por meio de parceria. “Sabemos que neste período de chuva os problemas na pavimentação asfáltica aumentam em escala exponencial e estamos preocupados. Depois das licenças necessárias para a obra, demos prioridade para esta questão, de forma a garantir que a população do município não seja prejudicada”, disse.

Outro anúncio da governadora para a região foi a construção de uma feira do produtor para a Vila de Três Corações, que será feita nos mesmos moldes da feira de Sorocaima, no município de Pacaraima, construída em fevereiro deste ano. “Já estamos licitando e vamos trazer o mesmo projeto da feira que construímos em Sorocaima, um lugar limpo e organizado para que a população possa comercializar seus produtos, pois muitos sobrevivem do que plantam”, declarou.

O recurso utilizado para a obra da feira será da Seapa (Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento), licitado e fiscalizado pela Seinf (Secretaria Estadual de Infraestrutura).

A agricultora Marize Feliciano relata que ficou muito feliz com as obras anunciadas pela governadora. Ela mora próximo à Vila Três Corações e produz milho, que atualmente tem dificuldades para vender por conta da logística.

“A gente precisa muito ter um espaço para vender nossa produção, pois muitas vezes nós ficamos com os vegetais parados. Por isso eu acho que melhorar a estrada e instalar a feira já mudaria totalmente a nossa realidade por aqui”, ressaltou.

Moradora da comunidade do Araçá, também no Amajari, a agricultora Maria do Socorro Oliveira também falou sobre os investimentos anunciados. “Estou feliz porque é uma oportunidade para a nossa região crescer e o produto não ficar só na comunidade. Vamos ter como escoar. É uma novidade muito legal e já estamos ansiosos”, concluiu.

Caravana

A Setrabes levou atendimentos e pré-cadastro com a equipe do Balcão de Ferramentas; cursos de artesanato oferecidos pela equipe do PAR (Programa de Artesanato de Roraima); atendimentos realizados pela equipe do Crédito do Povo e do Bolsa Família; orientações e preenchimento de fichas para aquisição do passe livre de transporte intermunicipal e interestadual para pessoas com deficiência; e atividades educacionais recreativas com os integrantes do Programa Cidadão do Futuro.

Além disso, a população recebeu assistência jurídica oferecida pela Defensoria Pública, realização de exames e atendimentos de saúde e dos demais órgãos estaduais.

Em 2016, a Caravana do Povo esteve em duas oportunidades no município de Amajari. No mês de junho, na sede do município, realizou 4.952 atendimentos. E no mês de setembro, também na Escola Estadual Indígena Santa Luzia, foram 5.393 atendimentos.