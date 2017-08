Governadora anuncia convocação de 97 soldados para o CMBRR

Durante a Formatura extraordinária de promoção do CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima), nesta segunda-feira, 14, foi assinado o decreto de convocação de mais 97 candidatos aprovados do concurso realizado em 2013. A formatura ocorreu no auditório do Quartel do Comando Geral.

“A convocação da segunda turma do CBMRR, era algo muito esperado pelos aprovados e que agora conseguimos efetivar. Esse é mais um dos compromissos que a governadora Suely Campos conseguiu honrar. Antes precisávamos superar algumas situações para beneficiar a instituição, como a alteração da legislação militar e a modificação do quadro efetivo, além das questões orçamentaria e financeira, que só após serem ajustadas facilitaram a chamada da última turma de soldados” explicou o secretário-chefe da Casa Civil, Oleno Matos.

Atualmente, o CBMRR possui um efetivo de 454 militares, entre homens e mulheres distribuídos em todo o Estado e a previsão é que o Curso de Formação de Soldados seja iniciado no primeiro semestre de 2018.

Segundo Diego Vilanova, um dos aprovados, a convocação era muito aguardada pelos aprovados. “Vínhamos lutando desde 2014 por essa chamada e ter uma data definida para início do curso é uma vitória, pois há muito tempo estamos batalhando para que essa convocação acontecesse. Agradecemos a governadora por essa atitude e ao Corpo de Bombeiros que irá nos receber de braços abertos e nos preparar para prestar serviços para sociedade”.

Equipamentos

Como forma de fortalecer os serviços da Corporação e garantir direitos aos militares, o governo tem realizado grandes investimentos e segundo o comandante geral do CBMRR, coronel Doriedson Ribeiro, só nesta segunda, foram entregues cerca R$ 250 mil em materiais e equipamento permanentes.

“Esses equipamentos são ferramentas indispensáveis no atendimento de ocorrências e serão utilizadas nas atividades diárias dos bombeiros” mencionou.

Para o atendimento pré-hospitalar, a aquisição conta com itens indispensáveis para o pronto emprego, como 400 talas moldáveis nos tamanho “P” “M” “G” e “GG”; 1600 colares cervicais em todos os tamanhos; talas de papelão; 20 reanimadores manuais, além de 24 kits contendo prancha longa e material de primeiros socorros.

Para as atividades de salvamento e combate a incêndio, foram adquiridos 20 motosserras; 16 escadas, material bastante usado nas atividades. Além de 30 luvas de apicultor, equipamento de uso obrigatório nas ocorrências envolvendo manejo de insetos; 100 protetores auriculares e 50 balaclavas, material de multiuso nas ações bombeiro militar e de uso obrigatório por se tratar de equipamento de proteção individual.

Para as ações diretas de combate a incêndio, foram adquiridos vários itens essências, dentre eles 8 divisores de mangueira; 8 redutores entre linhas e 250 mangueiras, ferramenta empregada diretamente nos combates a todo tipo de ocorrência de incêndio.

Promoção de Praças

Além da convocação de candidatos do concurso de 2013 e a entrega de equipamentos, a solenidade também foi marcada pela promoção de 14 sargentos do Quadro Especial de Praças do CBMRR, sendo quatro militares promovidos à graduação de 1º sargento e dez a graduação de 2º sargento.

Conforme coronel Doriedson, o ato solene de promoção representa uma conquista do CBMRR em decorrência da aprovação da Lei que altera o Quadro de Organização e Distribuição de Efetivo e a aprovação do interstício, que é a redução do tempo necessário que o militar tem que passar no posto e graduação para que seja promovido.

Para Francisco Carvalho, promovido por tempo de serviço, de 3° sargento para 2° sargento, a promoção é um momento que todo profissional militar espera. “É o reconhecimento da nossa dedicação por meio de uma graduação a mais e que com a redução do interstício me permitiu ascender na instituição e que trará ganhos para toda a instituição” comentou.

Bombeiros Civis

Durante a solenidade também foram entregues os certificados de conclusão dos 35 profissionais que concluíram CBPC (Curso de Bombeiro Profissional Civil) que teve início no dia 7 de julho, com carga horária de 237 horas/aula.

“A profissão de Bombeiro Civil foi instituída e regulamentada pela Lei Federal 11.901, em 2009 e para a atuação em Roraima os alunos precisam atender as exigências e cumprimento da Norma Técnica n° 17 do CBMRR” explicou o comandante Geral.

Neuzelir Moreira e Samuel Bento