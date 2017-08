Governa planeja ações pós-inverno e se prepara para possível estiagem

O CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima) está focado no planejamento das ações de Proteção e Defesa Civil, para que não se perca a continuidade das parcerias e ações emergências, seja no período pós-inverno, como nas atividades de prevenção ante um possível período de estiagem.

Nesta quinta-feira, 17, o comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima (CBMRR) e coordenador estadual de Proteção Defesa Civil (CEPDEC), coronel Doriedson Ribeiro, participou de uma reunião no Quartel do Comando Geral (QCG) com os oficiais da corporação para traçar as ações da CEPDEC no atendimento às comunidades que sofreram com os efeitos do inverno e planejar as ações do CBMRR para o período de estiagem.

A reunião teve como pauta, o balanço das ações realizadas pelo Gabinete Integrado de Gestão Emergencial (GIGE), que atuou diretamente na resposta as comunidades atingidas pelas fortes chuvas, durante a Operação Inverno 2017.

Um dos pontos principais abordados na reunião foi a ação conjunta entre a CEPDEC e a FUNASA, para uma possível distribuição e abastecimento com água potável no interior do Estado, devido a possibilidade de ter ocorrido contaminação da água, em função das cheias dos rios nessas comunidades.

A Defesa Civil do Estado vem mobilizando a colaboração dos 14 prefeitos do interior para encaminharem o quanto antes, o levantamento de informações dos municípios atingidos pelo período do inverno e que também sofrem com o período de estiagem, para que haja a preparação da CEPDEC em fechar parceria com a FUNASA na possível distribuição de água potável nessas localidades.

“Após firmar parceria com a superintendência da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) em Roraima, os dois órgãos já estão empenhados no levantamento e mapeamento dos municípios atingidos pelos efeitos das chuvas, apontando as comunidades mais vulneráveis em decorrência do período pós-enchente e pré-estiagem”, destacou Ribeiro.

Além das ações de prevenção o CBMRR alerta para as consequências das situações de desastre, onde algumas doenças podem se propagar facilmente em decorrência da contaminação da água e dos alimentos. A água contaminada pode conter grande quantidade de microrganismos causadores de doenças, tais como cólera, diarreia, febre tifoide, hepatite tipo A, giardíase, amebíase, verminoses, leptospirose entre outras.

“Com o levantamento das comunidades atingidas, a CEPDEC pode se antecipar na preparação dos municípios para o enfrentamento de possíveis desastres ou situações de emergência. Nesse sentido, o CBMRR faz um apelo para que os prefeitos dos municípios enviem o quanto antes, as informações com a estimativa das comunidades atingidas pelo inverno e as regiões mais vulneráveis no verão, para que possamos prepará-los para as ações pós-enchente e pré-estiagem”, pontuou o comandante geral do CBMRR.

Todos os organismos de Proteção e Defesa Civil devem se manter em alerta tendo em vista que a primeira resposta é do município por meio das Coordenadorias Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC).

Heldeliano Arrais