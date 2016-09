GOL voltará a operar no trecho Boa Vista/Manaus e abrirá voo para Buenos Aires

Nesta quarta-feira, às 10h, teve início no auditório da Expo Center, em São Paulo, a 44ª edição da ABAV Expo Internacional de Turismo & Encontro Comercial Braztoa. Cerca de 500 pessoas entre empresários, políticos e representantes mundiais do turismo prestigiaram a solenidade que durou cerca de duas horas. Após a abertura, as autoridades se dirigiram ao pavilhão onde acontece a exposição de turismo.

Entre as primeiras ações do Estado no evento está a consolidação do voo pela GOL Linhas Aéreas que sairá de Boa Vista (RR) com destino a Buenos Aires (ARG), passando por Manaus (AM). Outro ponto será o retorno do voo entre Boa Vista/Manaus/Boa Vista. Segundo o diretor do Departamento de Turismo, Ricardo Peixoto, há previsão que a nova rota comece a operar a partir de 17 de dezembro.

Nesta quarta-feira ocorreu a primeira reunião com o vice-presidente da GOL, o diretor de Planejamento de Linhas e a secretária de Turismo do Estado do Amazonas para tratar sobre cumprimentos de acordos. Um destes foi o retorno da ligação de voos entre Boa Vista/Manaus que deverá ser consolidada nos próximos dias. Outra ação será o voo internacional da GOL que saíra de Boa Vista com Destino a Buenos Aires, com escala em Manaus.

Segundo Peixoto, o Governo de Roraima estará reunido ainda nesta quarta-feira, no Expo Center, para definir cláusulas que tratam sobre o voo internacional e o retorno do trecho Boa Vista/Manaus.

“Discutiremos como será feito o voo e em que condições. Serão os ajustes necessários que deverão ser seguidos junto com a equipe técnica da GOL para que possamos dar detalhes mais apurados como que tipo de aeronave irá operar nesse trecho e com que frequência acontecerá as viagens” disse.

A 44ª edição da Abav Expo Internacional de Turismo & Encontro Comercial Braztoa segue até o dia 30 de setembro. São mais de 60 países participando e dezenas de empresas ligada ao setor do turismo mundial. O Governo de Roraima está presente na Expo ABAV com uma equipe de 15 técnicos.

No espaço Roraima estão expostas duas grandes imagens que mostram a capital Boa Vista e na outra os esportes radicais praticados no rio Branco. Outra atração é a exposição de artesanato indígena das etnias Macuxi, Wapichana e Ingarikó.

Tércio Neto