Go Ladeira: homenagem a skatista é marcado por apresentações radicais

A 4ª edição do Go Ladeira, ocorrida na tarde de domingo, 24, rendeu grandes homenagens ao skatista Tom Souza, idealizador do projeto em parceria com a Prefeitura de Boa Vista e a Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec). Diversas modalidades esportivas foram apresentadas na avenida Getúlio Vargas, Caçari, reunindo admiradores de esportes radicais.

O Go Ladeira reuniu esportes como skate, patins, drift trike, com apresentações de motos freestyle BMX freestyle e longboard. Trata-se de um evento onde todos podem participar, mostrar suas habilidades e praticar de forma livre e segura, desde amadores a profissionais das modalidades. Tom Souza, que morreu em 2016, vítima de um acidente de trânsito, foi um dos responsáveis para que o projeto se tornasse realidade.

“O Tom, como grande ativista e que sempre lutou pela descriminalização dos esportes radicais, procurou a Fetec e então firmamos parceria para dar vida ao Go Ladeira. Infelizmente, nós o perdemos, mas ele sempre estará na memória, através deste grande evento, uma forma de agradecermos a ele por tudo o que fez em favor dos esportes de rua”, afirmou o superintendente de Juventude e Música da Fetec, Marcelinho Meirelles, também coordenador do Go Ladeira.

As homenagens ao skatista também foi direcionada à família, que recebeu uma placa dedicatória. A irmã de Tom, Naiza Souza, veio de Campo Grande (MS) para o evento, onde enumerou as qualidades dele, afirmando que ele quebrou paradigmas ao mostrar que um esportista de rua pode ser trabalhador e pai de família.

“Fiquei feliz por esta homenagem ao meu irmão através desse evento, pois mantém a memória dele sempre viva. Vim de outro estado para esta ocasião especial, pois sempre acreditei no potencial que ele tinha em lutar pelo que acreditava e isso ficou bem claro através deste grande evento, que tem tudo a ver com ele”, disse.

O Go Ladeira também contou com a parceria do Movimento Longboard Roraima, com a participação de vários grupos ligados aos esportes radicais. Para Mauro Rotação, da Equipe Rotação Moto Show, é importante que mais eventos desta natureza aconteçam na cidade, valorizando todas as modalidades esportivas.

“Nós somos gratos à prefeitura e à Fetec por proporcionarem a todos nós, praticantes de esportes urbanos, um evento tão importante como este. Há muita carência de eventos assim na cidade e a prefeitura fez bem em promover algo asso. Além de que é uma tarde de lazer para as famílias e amigos, onde todos podem se divertir de forma segura”.

Corrida de rua: O Go Ladeira também contou com a Corrida Jabuti do Lavrado, modalidade nova no evento, com percurso de 5km. Ao todo, participaram 350 atletas, sendo dez deles premiados com medalhas – cinco homens e cinco mulheres. Além disso, o público também pôde prestigiar apresentações musicais, através das bandas Ponto 3, Jamrock e do DJ Toniolli.

Fábio Cavalcante