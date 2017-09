Go Ladeira: edição do evento vai homenagear skatista Tom Souza

Promovido pela Prefeitura de Boa Vista e pelo movimento Longboard Roraima, a quarta edição do Go Ladeira já tem data marcada: o evento acontece no dia 24 de setembro, das 14h às 22h, na avenida Getúlio Vargas. A participação dos atletas, profissionais e amadores, será gratuita e coordenada pela Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec).

O Go Ladeira 4.0 reúne, nesta edição, seis modalidades de esportes radicais: Skate, Patins, Drift Trike, Motos Freestyle, BMX Freestyle e Longboard. De acordo com Marcelo Meireles, superintendente de Juventude e Música da Fetec, o evento tem o objetivo de proporcionar um dia de lazer e qualidade de vida através do esporte, tanto aos adeptos das modalidades, quanto àqueles que ainda não conhecem ou têm contato com os esportes urbanos.

Esta edição será ainda mais especial, pois acontecerá às vésperas do 1º ano de falecimento do skatista e praticante do longboard, Tom Souza, vítima de um atropelamento em 26 de setembro de 2016 e era um ativista que lutava pelo reconhecimento e descriminalização dos esportes radicais em Roraima. Na ocasião, uma placa será entregue aos familiares do Tom.

Outra novidade desta edição é a corrida de rua ‘Jabuti do Lavrado’, com o percurso de 5km. As inscrições podem ser feitas na loja Lupo, localizada na avenida Ville Roy, ao valor de R$ 35,00. Os primeiros participantes que concluírem a prova, cinco homens e cinco mulheres, serão premiados. Todos os inscritos receberão medalhas de participação.

Os atletas e público que permanecerem no local até o final das atividades e da corrida poderão conferir três atrações musicais. As bandas Ponto 3, Jamrock e DJ Toniolli encerram a programação.

Jéssica Costa