Gincana Solidária vai arrecadar donativos para necessitados

A Prefeitura de Boa Vista, por meio do programa Servidor de Valor (PSV), está promovendo mais uma edição da Gincana Solidária. As provas consistem em arrecadar alimentos, roupas, calçados e brinquedos. A comissão organizadora já está recebendo os donativos, e o prazo de entrega se encerra no dia 12 de dezembro.

A Gincana tem como objetivo promover a solidariedade entre os servidores e ajudar as pessoas mais necessitadas, bem como incentivar o espírito de trabalho em grupo dentro das secretarias municipais. Por isso, a meta para 2017 é arrecadar e distribuir cerca de 970 cestas básicas.

Duas equipes compostas por todas as secretarias municipais estão na disputa. Equipe I é formada pelas secretarias municipais de Educação e Obras. A equipe II é formada pelas demais secretarias. As cestas básicas deverão conter 15 itens com produtos alimentícios não perecíveis e materiais higiênicos. Conforme regulamento, a equipe que arrecadar o maior número de donativos vence a competição.

Os membros do PSV estão encarregados de receber os donativos. As cestas básicas serão entregues no prédio do Programa Braços Abertos, ao lado do Palácio 9 de Julho. O prêmio para os vencedores será um dia de folga das atividades laborais, desde que seja comprovada a efetiva participação e colaboração do servidor.

Itens das cestas básicas a serem entregues:

1 kg de arroz

1 kg de feijão

1 kg de açúcar

1 litro de óleo

1 pct de macarrão

1 pct de leite em pó

1 pact de café

1 pact de biscoito de água e sal ou de leite

1 pct de bolacha recheada

1 pct de macarrão instantâneo

1 pct de milharina ou flocão

1lata de enlatados (diversos)

Panetone

Produtos de Higiene Pessoal (creme dental e sabonete)

Edson Rodrigues