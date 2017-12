Gincana Solidária: Servidor de Valor começa distribuir as 1800 cestas básicas

Na manhã desta terça-feira, 19, integrantes do Programa Servidor de Valor (PSV) da prefeitura de Boa Vista começaram a distribuir as cestas básicas arrecadadas pela Gincana Solidário. Este ano a campanha atingiu aproximadamente 17 toneladas de alimentos não perecíveis e materiais higiênicos.

Os coordenadores da campanha optaram por fazer a entrega na residência das famílias mais carentes de Boa Vista. Para agilizar a distribuição foi estabelecida várias frentes de entrega que estão percorrendo as ruas de vários bairros simultaneamente. E para identificar as famílias carentes, a Secretaria Municipal de Gestão Social (Semges) cedeu uma lista com o nome das pessoas de baixa renda em Boa Vista.

Niza Pereira da Costa, moradora do bairro Pricumã, tem três filhos, e disse que está desempregada e por isso os donativos vão ajudar muito. “Veio na hora certa, pois hoje mesmo estava faltando arroz, estes alimentos vão me ajudar muito, estava precisando mesmo” informou.

As equipes do PSV tem a missão de distribuir as 1800 cestas antes do Natal. Este é o terceiro ano que a campanha Gincana é realizada, e a cada ano tem superado de forma significativa o número de cestas arrecadas. No último ano, 2016, a campanha arrecadou 1200 cestas básicas.

Este ano, muitos beneficiados são migrantes da Venezuela e Haiti. Um deles, Joseph Merite Blanc que veio do Haiti, ele é vendedor de picolé. Ao receber a cesta de alimentos falou para a equipe que veio para o Brasil fugindo da crise em seu país e que está morando em uma casa com mais três pessoas.

A venezuelana, Andrelina Estremor, chegou a Boa Vista há nove meses e também está sem emprego e tem dois filhos, ela agradeceu a equipe de entrega. “Muito obrigada estava precisando mesmo” agradeceu.