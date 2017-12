Gincana Solidária: arrecadação supera meta estabelecida para este ano

A prefeitura de Boa Vista por meio do programa Servidor de Valor está encerrando mais uma campanha de arrecadação de alimentos. Com 1804 cestas básicas a Gincana Solidária superou a meta estabelecida para este ano, totalizando aproximadamente 17 toneladas de alimentos.

Este é o terceiro ano que a campanha de arrecadação é realizada, e cada ano tem superado de forma significativa o número de cestas arrecadas. A título de comparação em 2015, a campanha arrecadou 600 cestas, e no ano passado, 2016, esse número dobrou quando foram adquiridas 1200 cestas básicas.

Para o secretário municipal de administração Paulo Bragato, a questão da fraternidade leva os servidores a se unirem e ajudar os mais necessitados. “É uma forma da gente integrar os servidores fazendo com que eles se envolvam e participem de uma campanha nobre que tem o objetivo ajudar os menos favorecidos. A comissão do Servidor Valor se envolveu bastante e foi formada com representantes de todas as secretarias. Então o resultado disso foi um sucesso total pois, a nossa meta foi atingida quase dobrando a arrecadação do ano passado, estabelecemos uma meta e a superamos, por isso todos estão de parabéns” destacou.

Duas equipes, compostas por todas as secretarias municipais, disputaram quem arrecadaria mais. A equipe I formada pelas secretarias municipais de Educação e Obras foi a que mais arrecadou, foram cerca de 700 cestas; portanto foi a grande vencedora deste ano.

Cada cesta básica contem 15 itens de produtos alimentícios não perecíveis e materiais higiênicos. E a partir desta quinta-feira, 14, as cestas básicas serão distribuídas nos bairros. De acordo com André Paludo, um dos coordenadores da gincana, as equipes de entrega foram orientadas a distribuir os donativos nas regiões com mais pessoas carentes

Outros donativos

Durante a Gincana muitas pessoas decidiram doar roupas, calçados e brinquedos que serão distribuídos junto com os alimentos.

Edson Rodrigues