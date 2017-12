Ginástica Rítmica: meninas da Vila Olímpica se preparam para torneio nacional

Em ritmo intenso de treinos, as meninas da Escolinha de Ginástica Rítmica da Vila Olímpica Roberto Marinho se preparam para uma das maiores competições de suas vidas, que será o Torneio Nacional marcado para os dias 18 e 22 de outubro, em Chapecó (SC), que vai contar com mais de 800 atletas de todo o país.

No total, seis atletas vão representar o município no evento, sendo cinco de 09 e 10 anos para as disputas em conjunto e uma para o individual, que é a jovem Laisa Minelle, de 13 anos. Para a técnica da equipe, Cristielly Memória, este será um grande desafio que elas terão pela frente e, que mesmo com algumas mudanças no programa, devido a uma substituição, já é possível notar uma evolução no desempenho da equipe.

“Os treinos estão bem intensos, mas de forma equilibrada, com a devida preparação física. E temos obtido um resultado muito bom com as meninas. Tivemos que refazer a série do conjunto, pois infelizmente, uma aluna não poderá participar da competição. Mas conseguimos desenvolver bem em pouco tempo, após a substituição e vamos para a disputa confiante”, afirmou.

A classificação para a etapa nacional se deu após o desempenho das jovens ginastas no Torneio de Ginástica Rítmica da Região Norte, ocorrido em julho deste ano e que contou com 115 ginastas. A competição em Chapecó vai exigir muito mais preparo, dedicação e esforço, porém Cristielly afirma que as expectativas são as melhores.

“Uma parte do nosso alvo já foi alcançada, que é a certeza de que elas terão a oportunidade de participar de uma competição com nível muito alto. Sabemos que não há investimento suficiente no Norte, mas foi uma vitória muito grande essa classificação. O que eu vejo é que estamos no caminho certo. Viajaremos pra adquirir conhecimento e experiência, pois através de grandes eventos como este é que nascem grandes ginastas. Elas podem até não se classificar agora, mas elas vão se inspirar e voltar com mais força”.

Atualmente, a Escolinha da Vila conta com mais de 100 alunas. Em junho deste ano, a equipe participou da III Copa IBR de Ginástica Rítmica, promovido pelo Instituto Batista de Roraima e que contou com 165 atletas. As meninas da Vila Olímpica alcançaram 11 medalhas. Já em setembro do ano passado, o time também brilhou, alcançando boas colocações no I Torneio Caixa Promessas da Ginástica, com mais de 230 competidoras.

Fábio Cavalcante