Ginástica Rítmica: II Campeonato da Escola do Atleta reúne 130 ginastas

Delicadeza e movimentos precisos não faltaram entre as atletas que se apresentaram no II Campeonato Interno de Ginástica Rítmica, evento promovido neste sábado, 2, pela Escola do Atleta, projeto da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social).

O evento reuniu 130 atletas que se empenharam em apresentar sua melhor performance na competição Corredor, na qual as ginastas executam movimentos técnicos obrigatórios do Código Internacional de Pontuação de Ginástica Rítmica e são avaliadas por árbitros, recebendo notas conforme a execução dos exercícios. O resultado final classificou as melhores ginastas do projeto por categoria.

A ginasta Nathália Rubem de Araújo, de nove anos, 1º lugar na categoria pré-infantil, nível II, confessa que percebeu que gostava do esporte assim que entrou no projeto, em 2015. “Eu treinei muito para estar preparada para ganhar. Quero continuar na ginástica e ensinar outras meninas”, diz a atleta.

A coordenadora da Rede Cidadania Esportes, Caroline Maduro, afirma que este evento pode comprovar a evolução das ginastas em relação à primeira edição da competição, realizada em 2016. “É um momento em que as meninas mostram o que estão aprendendo e para que possamos aprimorar o que é necessário. Além disso, elas já trabalham a questão emocional, fator essencial para o bom desempenho em competições”, ressalta.

A Jennifer Raylane Sousa Silva, de dez anos, que está no projeto desde 2015, garante que se apaixonou pela ginástica e sonha alto. “Quero ser ginasta profissional e participar dos jogos olímpicos”, disse a menina.

Sua mãe, a agente de endemias Rossieli Sousa Silva, confirma que a filha é muito dedicada ao esporte. “Se deixar, ela passa o dia todo treinando em casa. Dou nota dez para a Escola do Atleta, onde nossos filhos são muito bem tratados e fez com que minha filha se tornasse ainda mais dedicada na escola. Por isso, agora minha filha caçula, de cinco anos, também vai começar a frequentar as aulas”.

Ginastas que se tornaram árbitras

Além de ginastas, a Escola do Atleta também está ajudando a desabrochar o interesse de algumas meninas para uma atividade profissional. Atualmente, seis atletas, sendo quatro alunas que ainda permanecem no projeto e duas que já passaram pela Escola do Atleta, foram aprovadas no curso de formação de árbitros de ginástica rítmica.

No II Campeonato de Ginástica Rítmica da Escola do Atleta, quatro dessas seis meninas atuaram como árbitras da competição. Uma delas foi Eluane Oliveira Silva, de 19 anos, que está no projeto desde 2015. “Foi aqui que comecei a me interessar também pela arbitragem e, em junho, fui aprovada. Esta foi minha segunda experiência como árbitra”.

E a jovem está traçando seu objetivo de vida: “Quero seguir na ginástica e ser técnica. Estou me preparando para isso: além da experiência na arbitragem, estou fazendo faculdade de educação física. E devo tudo isso à Escola do Atleta. Se não fosse o projeto, acho que nem a faculdade eu teria começado”.

A Escola do Atleta atende 162 meninas na ginástica rítmica em Boa Vista e 40 alunas em Rorainópolis.

Resultado da competição por categoria

Categoria fraldinha (5 anos):

1° lugar – Júlia Maria Moreira

2° lugar – Lohana Ferreira Brito

Na categoria mirim (6 a 8 anos):

Nível I

1° lugar – Maria Eugênia Ferreira

Nível II

1° lugar – Brenda Aghata Neres

2° lugar – Maria Eduarda Mateus

3° lugar – Tamylie Iasmim Cruz

Categoria pré-infantil (9 a 10 anos):

Nível I

1° lugar – Vitória Mangabeira

2° lugar – Amanda Souza Rocha

3° lugar – Jennifer Salazar

Nível II

1° lugar – Nathália Rubem

2° lugar – Sarah Evelyn Costa

3° lugar – Yasmim Pantoja

Categoria infantil (11 a 12 anos):

Nível I

1° lugar – Mariana Santana

2° lugar – Mariana Simões

Nível II

1° lugar – Tagina Sofia

2° lugar – Maria Eduarda Maia

3° lugar – Mayenne Oliveira

Categoria juvenil (13 a 15 anos):

Nível I

1° lugar – Brenda Ferreira

2° lugar – Ana Júlia Rufino

Nível II

1° lugar – Daniele Beatriz

2° lugar – Maria Luiza

3° lugar – Ana Beatriz Sousa

Categoria adulto (a partir de 16 anos):

Nível I

1° lugar – Natally Santos

2° lugar – Érica Rodrigues

3° lugar – Shara Rebeca

Nível II

1° lugar – Lilian Virginia

