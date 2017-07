Ginástica Rítmica: equipe da Vila Olímpica se destaca em Torneio Regional

Após três dias de competições no Torneio de Ginástica Rítmica da Região Norte, que aconteceu no ginásio Hélio Campos entre os dias 7 e 9, a equipe da Escolinha da Vila Olímpica Roberto Marinho se destacou em meio a 115 atletas. Uma das ginastas ficou entre as quatro melhores do torneio que vão disputar no campeonato nacional em Chapecó (SC).

A atleta Laisa Minelle, de 13 anos foi à ginasta da Vila Olímpica que vai representar Roraima no torneio nacional, marcado para outubro deste ano. Pelo seu desempeno, a jovem sobe do Nível III para o Nível I, na categoria Juvenil. Além dela, outra menina da escolinha que se destacou foi Samanta Rodrigues, de nove anos, ficando em 8º lugar na categoria Pré-Infantil.

Ao todo, a escolinha da Vila contou com 12 meninas no torneio. Para a técnica da equipe, Cristielly Memória, foi uma competição das mais difíceis para elas, porém o resultado final foi satisfatório, pois mostrou que elas têm talento, persistência e muita determinação para enfrentar as disputas que virão.

“Estou muito feliz com o desempenho delas. Foi tudo novo para elas ali no torneio, o aparelho, a espessura do tapete, tudo diferente do que elas estavam acostumadas a ver. Mas elas provaram que são guerreiras, apesar do nervosismo e do medo, que são naturais na vida. Determinação é tudo”, disse a professora.

O Torneio Regional de Ginástica Rítmica foi organizado pela Federação Roraimense de Ginástica Rítmica e contou com atletas não só de Roraima, como também do Amazonas, Rondônia e Pará. No total, participaram 11 clubes e 115 ginastas. Para Cristielly, a principal dificuldade encontrada foi se deparar com meninas que já possui uma estrutura de clube, inclusive com patrocínios.

“Nossas meninas enfrentaram adversárias que treinam desde os quatro anos, com três ou mais profissionais à disposição. Foi um grande desafio para nossa equipe, que é apenas uma escolinha de ginástica. Mas elas foram fortes e mostraram todo o seu potencial e talento para todos”.

Atualmente, a Escolinha da Vila conta com mais de 100 alunas. Em junho deste ano, a equipe participou da III Copa IBR de Ginástica Rítmica, promovido pelo Instituto Batista de Roraima e que contou com 165 atletas. As meninas da Vila Olímpica alcançaram 11 medalhas. Já em setembro do ano passado, o time também brilhou, alcançando boas colocações no I Torneio Caixa Promessas da Ginástica, com mais de 230 competidoras.

Fábio Cavalcante