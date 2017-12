Ginástica Rítmica: equipe da Vila Olímpica promove bazar e feijoada beneficente

A Escolinha de Ginástica Rítmica da Vila Olímpica Roberto Marinho está recolhendo roupas, calçados e bijuterias que vão compor bazar beneficente marcado para o dia 08 de outubro, onde também será servida feijoada. O material pode ser entregue até esta sexta-feira, 29, na vila ou na sede da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec), bairro Caimbé.

A proposta é arrecadar fundos para auxiliar nas despesas da viagem que a equipe de ginástica vai fazer a Chapecó (SC), onde as atletas devem participar do Torneio Nacional de Ginástica Rítmica. Seis meninas vão representar o município no evento, sendo cinco delas de 09 e 10 anos para as disputas em conjunto e uma para o individual, que é a jovem Laisa Minelle, de 13 anos.

“Os apoios que temos são limitados, por isso estamos arrecadando valores para as despesas com alimentação e hospedagem. Então, todos aqueles que desejarem contribuir podem doar roupas, sapatos, bolsas ou bijuterias, que com toda a certeza serão bem-vindos”, afirmou Cristielly Memória, técnica da equipe de ginástica da Vila.

Enquanto isso, as meninas continuam o treinamento para a competição, que deve reunir mais de 800 atletas de todo o país. A equipe se classificou para a nacional graças ao ótimo desempenho que teve no Torneio de Ginástica Rítmica da Região Norte, ocorrido em julho deste ano, e que contou com 115 ginastas. Atualmente, a Escolinha da Vila conta com mais de 100 alunas.

Tanto a feijoada, que será vendida ao valor de R$ 10,00, quanto o bazar, vão acontecer na quadra coberta da Vila Olímpica Roberto Marinho. Mais informações podem ser obtidas através dos telefones 95 98129-5390 e 99156-2345.

Fábio Cavalcante