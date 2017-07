Ginástica Rítmica: atletas da Vila Olímpica participam de torneio regional

A abertura do Torneio de Ginástica Rítmica da Região Norte, aconteceu na noite desta quinta-feira, 6, no ginásio Hélio Campos, evento que segue até o dia 09 e que vai contar com mais de 100 atletas. Doze meninas da Vila Olímpica Roberto Marinho estão na disputa por medalhas e as competições já se iniciam na tarde desta sexta-feira.

As ginastas da Vila vão competir nas categorias pré-infantil, infantil e juvenil. A preparação tem sido intensa, com treinos regulares de até três vezes por semana. Por se tratar de um torneio regional, o nível de dificuldade será maior, uma vez que elas vão se deparar com diversos níveis técnicos.

“Será a primeira vez em que a Vila participa de um torneio como esse. É uma competição mais acirrada, pois vieram meninas de outros Estados, de um nível técnico maior, com estrutura e patrocínio, e nós somos uma escolinha de ginástica rítmica. Mas nós viemos também para mostrar o nosso trabalho e poder alcançar bons resultados”, afirmou a técnica da equipe, Cristielly Memória.

No mês passado, a equipe participou da III Copa IBR de Ginástica Rítmica, promovido pelo Instituto Batista de Roraima e que contou com 165 atletas. As meninas da Vila Olímpica alcançaram 11 medalhas. Em setembro do ano passado, o time também brilhou, alcançando boas colocações no I Torneio Caixa Promessas da Ginástica, com mais de 230 competidoras.

O evento

O Torneio Regional de Ginástica Rítmica é promovido pela Federação Roraimense de Ginástica Rítmica. A competição tem atletas de Roraima, Rondônia, Amazonas e Pará, totalizando 11 clubes e 115 ginastas.

Fábio Cavalcante