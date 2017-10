Ginástica Rítmica: abertas inscrições para III Festival da Rede Cidadania Esporte

Teve início nesta segunda-feira, 30, e seguem até 01 de novembro as inscrições para o III Festival de Ginástica Rítmica da Rede Cidadania Esporte, que será realizado no dia 24 de novembro. As entidades interessadas devem fazer a inscrição de suas atletas na sala 19, da Setrabes, das 7h30 às 13h30 e das 15h30 às 17h30.

Podem participar todas as entidades que desenvolvam a ginástica rítmica, como clubes, associações, escolas, academias etc. Cada entidade poderá inscrever até dez grupos e três individuais e as apresentações poderão ser compostas de no mínimo dez ginastas e no máximo 25 componentes, exceto em séries individuais.

Haverá duas premiações: o Troféu Eficiência, para a entidade com maior número de ginastas e o Troféu Destaque, para 1º, 2º e 3º colocados para as entidades que tiverem as maiores pontuações.

O Festival é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Setrabes (Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social), em parceria com a Federação Roraimense de Ginástica com objetivo de desenvolver a modalidade no Estado e dar oportunidade às ginastas de aprimorar conhecimentos.

Simone Cesário