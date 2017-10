Ginastas da Escola do Atleta conquistam ouro e prata no Torneio Caixa

A Escola do Atleta, projeto do Governo do Estado desenvolvido pela Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), destacou-se tanto no conjunto como em conquistas individuais no Torneio Caixa Promessas da Ginástica, realizado nesse sábado, 28. Na soma geral de pontos, ficou em terceiro lugar e foi a entidade com maior número de participantes. Além disso, as atletas do projeto também conquistaram medalhas de ouro e prata.

A competição, realizada pela Federação Roraimense de Ginástica Rítmica, contou com 85 ginastas da Escola do Atleta. Na categoria fraldinha, de 4 a 5 anos, a Amanda Souza garantiu a medalha de prata. Na categoria mirim, de 6 e 7 anos, apesar de não estarem entre as três que receberam medalhas, Julia Gabrielly Alves e Maria Cecília Moraes tiveram um desempenho de destaque: entre 53 atletas, elas empataram em sexto lugar. E na infantil, de 10 a 12 anos, a Jennifer Souza conquistou medalha de ouro e Natália Rubem recebeu medalha de prata.

Na disputa voltada a atletas de base, até 12 anos, as ginastas entram na área de competição sem acompanhamento musical, executam uma dificuldade corporal, que pode ser um salto, equilíbrio ou rotação, e recebem nota pela dificuldade executada.

A coordenadora da Rede Cidadania Esportes, Caroline Maduro, explica que a Escola do Atleta tem feito a diferença para a ginástica rítmica em Roraima, por dar a oportunidade a meninas de até 18 anos praticarem o esporte. A coordenadora enfatiza ainda que a competição interna, realizada no mês de setembro, foi uma preparação para as esportistas disputarem o Torneio Caixa, competição voltada às atletas que estão iniciando na ginástica rítmica.

“Elas tiveram um excelente desempenho. Esses eventos são importantes para avaliar o desempenho das atletas, já que a interação com outras ginastas contribui para aprimorar sua técnica e trabalhar a questão emocional”, explica.

Campeã em sua categoria, Jennifer Souza, que pratica o esporte há quase três anos, reconhece a importância da ginástica rítmica em sua vida. “Gosto de tudo na ginástica: saltos, rotações, as competições, e sei que ajuda também nosso futuro”. E a menina sonha grande: “Quero participar das Olimpíadas representando Roraima”.

A Rose Souza estava duplamente feliz, porque as duas filhas estavam no pódio: Jennifer e Amanda Souza. Ela garante que a ansiedade de mãe é grande. “O coração fica acelerado. Antes apenas a Jennifer treinava e depois a Amanda também começou. Vejo que elas têm habilidade, por isso espero que um dia elas possam representar o Estado de Roraima”. E a mãe garante que esporte tem contribuído para o desenvolvimento integral das meninas. “Vejo, por exemplo, na Jennifer, que desde que entrou na Escola do Atleta se dedica mais na escola, melhorou a postura, alimentação e está mais disciplinada”.

E neste domingo, 29, as alunas da Escola do Atleta tiveram mais um desafio: o Torneio Estadual, também realizado pela Federação Roraimense de Ginástica Rítmica, que acontece a partir das 8h, no Ginásio Hélio Campos. O projeto disputará com uma equipe de seis ginastas, na categoria pré-infantil.

Simone Cesário