GIGE e Motoclubes realizam ação social para arrecadar alimentos para desabrigados

O Gabinete Integrado de Gestão Emergencial (GIGE) realizou, na manhã deste domingo, 30, em parceira com motoclubes de Roraima, uma ação social para arrecadar alimentos para as pessoas afetadas pelas chuvas e enchentes no município de Normandia.

A parceria para a ação foi intermediada pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, Cel Doriedson Ribeiro, que destacou a importância do apoio da sociedade civil organizada. “Esta parceria é muito importante para atender aos afetados pelas chuvas e cheias dos rios. Tudo que foi doado pelos motoclubes de Roraima será destinado às comunidades isoladas no município de Normandia”.

Participaram da ação vários clubes de motociclistas, entre eles, os Filhos da Estrada, Bodes do Asfalto, 300RR, Abutres, Oil on Head, Cata-Vento, Kanaima, entre outros.

Foi montado pelo GIGE, um posto provisório de arrecadação para receber os donativos. Cada motociclista doou 1 Kg de qualquer alimento não perecível, totalizando mais de 100 Kg de alimentos arrecadados.

O Motociclista Camilo Reolon participou da ação e destacou que fica muito feliz em poder ajudar. “Me sinto feliz em ajudar quem precisa. Não faço parte de nenhum motoclube, mas, logo que soube da ação organizada pelos motociclistas, quis participar para ajudar quem precisa”, disse.

Os donativos arrecadados serão juntos aos recebidos pelo PROERD, da Polícia Militar de Roraima, para atender aos necessitados na próxima ação do GIGE em Normandia.

Macksuel Lopes