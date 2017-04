Gestores que participaram da IV Mostra de Educação Especial recebem certificados

Profissionais da Educação que fizeram parte da IV Mostra de Educação Especial receberam certificados na noite desta quarta-feira, 26, no auditório do Centro Universitário Estácio da Amazônia. Foram expostos 63 relatos de experiências referentes ao processo de inclusão escolar dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação.

O tema da mostra foi “Relatos de Experiências”, realizado em dezembro de 2016, que tem como objetivo expor as ações pedagógicas do Projeto Incluir desenvolvidas nas escolas municipais, com base nos relatos que evidenciam uma educação de qualidade para os alunos da modalidade de educação especial.

A Prefeitura Municipal de Boa Vista, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SMEC sob a responsabilidade da Coordenação de Educação Especial desenvolveu no ano letivo de 2016 ações educacionais voltadas aos pressupostos legais da modalidade de educação especial nas escolas municipais de Boa Vista.

Meiry Jane Gomes da Silva, Coordenadora de Educação Especial, foi uma das que teve o artigo selecionado e destacou a importância da certificação e da publicação dos Relatos de Experiência. “Todos nós sabemos que não foi fácil escrever nossas experiências, mas o resultado é muito bonito. Agradecemos pela grandiosidade do momento e pela acolhida da Estácio. Os 63 relatos apresentados são trocas, fruto de uma equipe maravilhosa e determinada e que pensa no aluno. É uma grande satisfação ver todo o trabalho da Educação Especial realizado na Rede Municipal de Ensino”, destacou.

Danielly Teixeira, Pró Reitora Acadêmica do Centro Universitário Estácio da Amazônia ressaltou a parceria entre a SMEC e a Coordenação de Pedagogia da Estácio. “Temos certeza que este é só o início de uma grande parceria. Agradecemos a Coordenação Pedagógica e todos os professores envolvidos, todos com excelentes práticas. É com muito orgulho que a Coordenação d Ensino Superior atende os alunos qu vem da rede municipal e estadual e que em breve contribuirão com a sociedade dentro da sua formação e, principalmente, incluso na sociedade”, destacou.

Hérica Castro, coordenadora do curso de Pedagogia, foi uma das avaliadoras dos relatos e destacou a qualidade dos trabalhos apresentados. “É uma satisfação fechar este ciclo e anunciar que todos os 63 relatos serão publicados em nossa revista. Dez foram selecionados para integrar um livro, devido a dinâmica da escrita e as referências colocadas. São trabalhos que precisam ser divulgados para outros estados e serem colocados na sociedade como material científico. A escolha foi muito difícil, pois são trabalhos muito bons. Todos os relatos farão parte de uma edição especial da revista voltada para a Educação Especial”, ressaltou Hérica.

Dez artigos selecionados para integrar o livro:

1 – A inclusão escolar como meio de interação social

2 – Projeto Incluir – Escola Por Todos – Relato de Experiência na Escola Municipal Centenário de Boa Vista

3 – Incluir sem barreiras é o caminho de igualdade na construção de saberes

4 – Um novo olhar para a construção de uma escola inclusiva

5 – A Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva da Rede Municipal de Ensino de Boa Vista

6 – O bilinguismo na sala de aula

7 – Todos juntos por uma educação inclusiva

8 – Construindo caminhos para o respeito as diversidades na Escola Municipal Branca de Neve

9 – Nossa escola acolhe

10 – Construindo cidadania: todos juntos para a construção de uma escola inclusiva