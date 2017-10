Gestores escolares particpam de palestras sobre Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas

Em todo o Brasil, 10 de outubro é lembrado como o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas. Poucas instituições escolares sabem disso ou mesmo promovam atividades com o enfoque necessário. Por isso, este foi o tema de uma palestra promovida nesta terça-feira, 10, no Auditório do Instituto Federal de Roraima com a presença dos gestores das escolas municipais. A parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e o Ministério Público do Trabalho, tem como objetivo capacitar os profissionais para serem os multiplicadores das ações no âmbito escolar.

A palestra foi ministrada pela procuradora do trabalho, Priscila Moreto, do MPT – 11ª região. Ela explanou o tema “Dia Nacional de Segurança e Saúde nas escolas: implementação da lei nº 12.645/12 como instrumento de prevenção de acidentes de trabalho”, onde abordou os seguintes pontos: Conceito de meio ambiente de trabalho; Conceito de acidente de trabalho e doença ocupacional; Índices locais; Atuação do MPT e Conscientização como estratégia.

“A Lei 12.645, estabelecida em maio de 2012, não tem sido implementada nos estabelecimentos escolares. Ao invés do MPT atuar de forma repressiva estamos fazendo uma atuação preventiva, que é levar o conhecimento para os gestores que são os capacitadores, que conhecem seus alunos e devem inserir o tema dentro da grade curricular”, disse a procuradora.

O tema tem o enfoque no meio ambiente em que estão inseridos os trabalhadores, trazendo também a noção do ambiente humano, natural e superficial. “A prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais fazem parte dessa prevenção a conscientização a respeito deste tema, o objeto do MPT é trazer essa conscientização e replicar a partir desta capacitação dentro das escolas. O meio ambiente é único, e quando você faz uma benfeitoria ao professor conseqüentemente o aluno é beneficiado ou vice-versa”, ressaltou.

Segundo secretário adjunto de Educação, Hefrayn Lopes, educar para a cidadania é uma das principais funções sociais da escola, e os profissionais precisam ter consciência disso e reconhecer quão ampla e complexa é a sua tarefa dentro do ambiente de trabalho. Lembrando que os índices são alarmantes em termos de acidentes de trabalho e doença ocupacional, geralmente relacionadas à saúde mental do trabalho.

“Uma forma do MPT atuar preventivamente é conscientizando a sociedade. Este encontro visa orientar melhor os nossos gestores concernente a lei que trata sobre o Dia Nacional. Esta é uma questão que reflete no bem-estar dos nossos servidores e alunos. De certa forma, as nossas escolas já trabalham focando neste cuidado, tanto é que hoje na rede temos os profissionais de apoio como os assistentes de alunos e cuidadores, que facilitam na organização e cuidado com as crianças e sendo um suporte aos educadores”, disse.

Segundo o secretário, posterior a capacitação, serão desenvolvidas nas escolas atividades que reforcem a importância do assunto no ambiente escolar. Tais como aulas temáticas, adequada à linguagem dos alunos, haverá também o concurso de frases entre os estudantes do 5º e 4º ano. Em novembro haverá uma solenidade no auditório da Procuradoria do Trabalho com premiação aos alunos e professores das frases vencedoras.

