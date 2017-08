Gestão Hospitalar: Comissão inicia trabalhos de avaliação da renovação de reconhecimento do curso

A Comissão para Renovação de Reconhecimento do curso superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar (TGH), composta pelos professores, Callisthenes Mário Tomé Pires Nunes, da Universidade Federal do Tocantins (UFTO) e Shirley Prignolato Idesti, do Centro Universitário Módulo de São Paulo, iniciou, na manhã desta quinta-feira, dia 17, no Campus Boa Vista (CBV), os trabalhos de avaliação do curso.

Conforme a agenda dos avaliadores, a comissão deve permanecer no IFRR até este sábado, dia 19, quando participará de reuniões com a equipe gestora, a coordenação do curso, alunos e professores. Além disso, analisará documentos institucionais, realizará visitas às dependências do campus, incluindo setores administrativos e pedagógicos, salas de aula e laboratórios.

A avaliação para renovação de reconhecimento dos cursos superiores é realizada pelo Ministério da Educação (MEC) com instrumentos elaborados de forma conjunta pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Turismo

No período de 31 de julho a 2 de agosto, o CBV recebeu também a Comissão para Renovação de Reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo, o qual ficou com a nota 4, um resultado bastante comemorado por toda a equipe gestora e pela comunidade acadêmica.

A expectativa é que o curso de TGH repita a boa avaliação do curso de Turismo e também obtenha um resultado satisfatório.

Virginia Albuquerque