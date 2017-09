Gestão Etratégica: Procuradora-Geral Elba Amarante lança primeiro Plano do MPRR

O Ministério Público do Estado de Roraima (MPRR) realizou na última sexta-feira, 15, solenidade de laçamento do Livro do Plano Estratégico 2017-2021, que inaugura a implantação de um novo modelo de governança institucional. O evento foi presidido pela procuradora-geral de Justiça, Elba Amarante, e contou com a presença diversas autoridades, Membros e servidores do Órgão.

A obra, que contempla diretrizes, objetivos gerais e metas prioritárias para os próximos anos, também destaca a missão, visão e valores que nortearão a atuação do MPRR e, apresenta ainda, as políticas institucionais e o Mapa Estratégico do órgão para esta nova etapa.

Na ocasião, Elba Amarante, ressaltou que o Plano Estratégico consiste em um marco histórico para o Ministério Público roraimense, uma vez que propicia uma gestão ainda mais eficiente, ao passo que busca a efetividade da atuação do órgão no Estado.

“Uma vez implementado, o nosso próximo desafio é a execução do Plano Estratégico, atividades que exigirão de todos nós, Membros e Servidores, disciplina e comunhão, uma vez que todo o processo será incorporado à vida da organização, renovando-se e aperfeiçoando-se ao longo do tempo”, pontuou.

A elaboração do Plano Estratégico visa cumprir o pacto pelo Planejamento do Ministério Público, firmado em março de 2011, em Brasília, entre o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), os procuradores-gerais de Justiça dos Estados e da União, presidentes de entidades de classe, entre outros. A iniciativa objetiva aperfeiçoar o Ministério Público brasileiro para prestar melhores serviços à sociedade.

Para o Procurador de Justiça do Estado de Roraima, Fábio Bastos Stica, o Planejamento Estratégico é fundamental para que a Instituição tenha continuidade administrativa. Conforme Stica, o MP roraimense deu um passo importante para o aperfeiçoamento das próximas gestões, por meio do engajamento conjunto entre Membros e servidores.

“Os próximos procuradores-gerais terão um horizonte delineado pelo planejamento pensado conjuntamente, isso demonstra congraçamento entre todos que fazem parte do Órgão ministerial, como também das instituições externas e, sobretudo, da população, que é a razão de existir do Ministério Público”, ressaltou.

Planejamento Estratégico

O planejamento estratégico do Ministério Público do Estado de Roraima integra uma das etapas estabelecidas na Resolução 002/16 do MPRR, que trata do Plano de Atuação Anual para o exercício de 2016, elaborado pela Procuradora-Geral de Justiça, Elba Amarante.

O processo de criação envolveu diversos atores externos – sociedade civil, instituições públicas e privadas, por meio da pesquisa Delphi – e internos – promotores e procuradores de justiça, além de servidores do Órgão.

Durante a cerimônia, a secretária-geral do MPRR, Ilaine Pagliarini, afirmou que assim como a construção do Plano Estratégico foi coletiva, participativa e democrática, a execução também deverá trilhar os mesmos princípios.

“Juntos poderemos concretizar nossa missão que é defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, para garantir o bem-estar da sociedade roraimense”, enfatizou a promotora de justiça.

A construção do Plano contou com as etapas de diagnóstico estratégico; consolidação do diagnóstico; método Delphi aplicado a cenários prospectivos; elaboração da visão, missão e valores; geração de cenários prospectivos e teoria dos jogos aplicada a cenários prospectivos; análise de medidas; tradução da estratégia e execução da estratégia.

O livro

O Livro Plano Estratégico 2017-2021 foi organizado e produzido pela Comissão de Planejamento Estratégico, Assessoria de Comunicação Social do Ministério Público do Estado de Roraima e a empresa de consultoria Brainstorming.

As fotografias, gentilmente cedidas pelo servidor do MPRR e fotógrafo profissional, Marcelo Seixas, integram o conjunto da obra e representam a riqueza e a beleza natural da fauna e flora, a cultura e as peculiaridades do Estado de Roraima.

Sob o tema “Roraima, terra de todas as raças: índios, negros e brancos”, o Histórico de Roraima, um dos destaques do Livro do Planejamento, é resultado da produção intelectual, realizada exclusivamente para a obra, do professor doutor Jaci Guilherme Vieira e da também professora doutoranda Maria José dos Santos.