Gestão escolar: escolas e creches municipais participam do Prêmio Delacir

O “Prêmio Municipal Referência em Gestão Escolar Professora Delacir de Melo Lima – Edição 2017” vai reconhecer escolas e servidores da Rede Municipal de Ensino que desenvolveram experiências e ações pedagógicas para a melhoria dos resultados educacionais em Boa Vista. As escolas vencedoras serão premiadas no dia 14 de dezembro. Já a lista dos professores vencedores do “Prêmio de Meritocracia” será divulgada no dia 29 de janeiro de 2018, em publicação no Diário Oficial.

61 creches e escolas municipais se inscreveram no prêmio de gestão escolar que este ano foi dividido em quatro categorias: Pré-Escola (escolas com maior quantitativo de turmas de Pré I e II), Ensino Fundamental até 550 alunos, Ensino Fundamental com mais de 551 alunos. A novidade é a inclusão das creches na avaliação (núcleos de unidades de Casa Mãe).

As pré-escolas e escolas de ensino fundamental serão avaliadas em quatro dimensões: 1) Gestão Pedagógica – análise de resultados educacionais, 2) Gestão Pedagógica – indicadores de planejamento de ações pedagógicas, 3) Gestão de Participativa – processos coletivos de decisões e ações e 4) Gestão de Infraestrutura – administração de serviços e recursos.

As creches serão avaliadas nas dimensões: 1) Gestão Pedagógica – planejamento e ações pedagógicas, 2) Gestão Participativa e 3) Gestão de Infraestrutura.

As três primeiras colocadas em cada categoria receberão premiação em dinheiro. São R$ 17 mil para a primeira colocada, R$ 12 para a escola que ficar em segundo lugar e R$ 7 mil para a terceira colocada. Os gestores dessas unidades receberão R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 1,5 mil, respectivamente. Todos os servidores das creches e escolas vencedoras também receberão premiação em dinheiro equivalente a uma remuneração mensal, o chamado 14º salário.

Novas regras para o Prêmio de Meritocracia

Os professores da Rede Municipal de Ensino não ficam de fora da premiação, eles concorrem ao Prêmio de Meritocracia que passou por mudanças para a edição 2017. Desta vez, os docentes interessados tiveram que se inscrever para concorrer ao prêmio. Eles serão avaliados em duas etapas: avaliação do profissional e do desempenho dos estudantes. Nas edições anteriores era feita apenas a segunda avaliação.

O prêmio é destinado a professores titulares de sala de aula, professores de educação física, professor arte educador, professor do EJA (Educação para Jovens e Adultos) e professor da sala de recurso multifuncional da educação básica. Cada professor pode concorrer com mais de uma turma.

O secretário adjunto de Educação, Hefrayn Costa Lopes, explicou o motivo da mudança nas regras do prêmio. “Nós chegamos à conclusão de que era preciso avaliar outros aspectos do desempenho do professor, não só a parte do ensino-aprendizagem, mas também a conduta desse profissional. Com isso, nós esperamos gerar no professor uma reflexão, uma autoavaliação do trabalho, como ele realmente se enxerga enquanto profissional da educação para que se sinta motivado a se qualificar e ser um profissional cada vez melhor em sala de aula”, disse.

Com a nova configuração, a primeira etapa é destinada à análise de critérios como a frequência do professor em sala de aula, participação integral no planejamento pedagógico feito pela escola e pela Secretaria Municipal de Educação, investimento no desenvolvimento profissional, entre outros. Os 250 professores que alcançarem as maiores pontuações se classificam para a próxima fase.

Na segunda etapa, as turmas dos professores classificados em cada categoria serão avaliadas por meio de um teste diagnóstico contendo dez questões de múltipla escolha de língua portuguesa e matemática para as turmas do dos professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

Para as turmas dos professores arte educadores e de educação física serão aplicados testes com dez questões de múltipla escola sobre os conteúdos abordados nos três primeiros bimestres de 2017. Os professores da Sala de Recurso Multifuncional terão seus desempenhos avaliados por meio da análise de documentos e procedimentos inerentes à Educação Especial.

No total, serão premiados 98 professores que obtiverem as melhores avaliações. Os vencedores receberão uma premiação em dinheiro equivalente a uma remuneração mensal.

Gleide Rodrigues