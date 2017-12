Gestão do Colégio Militar Irmã Tereza Parodi recebe Comenda Orgulho de Roraima

A gestão do CME (Colégio Militar Estadual) Irmã Tereza Parodi, localizado no residencial Vila Jardim, recebeu nesta quinta-feira, 7, a Comenda Orgulho de Roraima, concedida pela Assembleia Legislativa às pessoas físicas, jurídicas ou organizações que se tornaram símbolo e referência para a população do Estado.

Na solenidade o autor do pedido, presidente da ALE, Jalser Renier, elogiou o trabalho do diretor, coronel Elson Paiva, de todos os funcionários do CME e da Secretaria de Estadual de Educação frente à militarização do ensino para o desenvolvimento da educação no Estado.

“Nós entendemos que a educação é a saída para o nosso futuro, para nosso Estado. E as escolas militares estão dando um exemplo de valorização, de comportamento e de educação. A Secretaria de Educação está de parabéns pelo trabalho que está fazendo frente às escolas, militarizando o ensino. E isso significa eficiência, valorização do aluno e dos profissionais”, destacou Jalser.

O gestor Elson Paiva foi reconhecido e aprovado pela ALE, por meio do decreto Legislativo Nº 47/2017, por suas realizações e méritos. Feliz pelo reconhecimento, ele disse que o resultado dos trabalhos só foi possível graças ao empenho de todos e a coragem da governadora em militarizar o colégio.

“Eu dedico esse certificado de Orgulho de Roraima a todos os colegas que trabalham no colégio comigo e à governadora Suely Campos, que corajosamente resolveu implantar o ensino militar em uma escola que apresentava alto índice de violência que estava ocorrendo naquele lugar”, ressaltou Paiva.

Orgulhosa em fazer parte do CME, a aluna do 1º ano B, Lizandra Carolina Barros, acredita que tudo isso foi possível graças à implementação da metodologia do ensino militarizado. “Fico contente pelo reconhecimento dos nossos gestores. Acredito que o destaque aconteceu graças ao trabalho disciplinar desenvolvido pelo nosso comandante”, disse Carolina.

A aluna lembrou ainda as principais mudanças ocorridas na escola após a implantação do Ensino Militar. “Nossa escola mudou bastante, hoje não temos mais problemas com drogas e bebidas alcoólicas entre os alunos. Que agora têm outros pensamentos, e isso graças ao esforço e dedicação do coronel Paiva e dos próprios alunos”, lembrou Lizandra.

Wesley Oliveira