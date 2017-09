“Gestão de cadeia de suprimentos” será o tema abordado em palestra no IFRR

Na próxima segunda-feira, 11, o professor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) Valerio Salomon vai estar no auditório do Campus Boa Vista do Instituto Federal de Roraima (CBV-IFRR), a partir das 19h, para falar a respeito do tema “Gestão de cadeia de suprimentos”.

A palestra faz parte da ação Diálogos Acadêmicos, que tem trazido professores do Programa de Mestrado Profissional em Engenharia de Produção da universidade, o qual atende uma turma de 20 servidores do IFRR, para proferirem palestras gratuitas no Campus Boa Vista do instituto.

De acordo com o professor, “a gestão da cadeia de suprimentos é o projeto, o planejamento, a execução, o controle e o monitoramento das atividades da cadeia de suprimentos – uma rede de empresas que inclui os fornecedores dos fornecedores e os consumidores dos consumidores. O objetivo é criar valor líquido construindo uma infraestrutura que seja competitiva, aproveitando a logística mundial, sincronizando o fornecimento com a demanda e medindo o desempenho, globalmente”.

Além da sua experiência adquirida principalmente na indústria automotiva, Salomon pretende apresentar técnicas e ferramentas da Apics, uma associação norte-americana considerada líder mundial na educação da gestão da cadeia de suprimentos.

O palestrante é doutor pela Universidade de São Paulo (USP) com pós-doutorado pela Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Sua experiência é na área de Engenharia de Produção, na qual atua principalmente nos temas analytic hierarchy process, analytic network process, auxílio à decisão, múltiplos critérios e gerência da qualidade.

O evento será aberto a servidores e estudantes de instituições de ensino do estado, além do público em geral. O Campus Boa Vista está localizado na Avenida Glaycon de Paiva, n.º 2496, no Bairro Pricumã. Não é necessário se inscrever previamente.

Laura Veras