Gestantes e recém-nascidos contam com tratamento odontológico

Muita gente sabe que o cuidado com a saúde bucal é importante para manter uma vida saudável, o que poucos sabem é que os cuidados devem ser redobrados na gestação, pois um descuido pode, inclusive, provocar um parto prematuro. Pensando nos riscos e na saúde das gestantes e recém-nascidos, a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) oferece atendimentos odontológicos no Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth.

Além do atendimento feito no consultório, também são feitas consultas de ala em ala para verificar o estado odontológico de mães e bebês. São dadas, diariamente, orientações às mães sobre a forma correta de higiene de seus dentes e como realizar a higiene oral dos bebês. Neste ano, já foram realizados mais de 730 atendimentos.

Conforme a coordenadora do serviço de odontologia na unidade, Ana Paula Duarte, a boca necessita ser tratada junto com a saúde geral da mulher, porque pode interferir na saúde da mãe do feto. “A boca é a porta de entrada para muitas doenças e, por isso, os atendimentos são indispensáveis porque alguns fatores específicos podem interferir na saúde da mãe e do bebê. Além disso, a gengiva da gestante, que é sensível aos hormônios da gravidez, fica mais predisposta a gengivites (inflamação), deixando a mãe com maior propensão a dar à luz a bebês prematuros e abaixo do peso normal”, citou.

Os profissionais permanecem na maternidade durante a jornada diária, onde trabalham em esquema de plantões, de modo que em todos os turnos um profissional atende na unidade para dar suporte às pacientes.

Ainda segundo a coordenadora, os atendimentos para os recém-nascidos são específicos para detectar doenças precoces. “É feita uma avaliação bucal criteriosa, nos recém-nascidos, o que pode levar a diagnósticos mais precoces de fissuras, dentes natais, cistos, tumores e além da análise e tratamento do frênulo lingual (língua presa)”, finalizou.