Gestantes e mães beneficiárias retomam atividades do Coral FQA

Quem canta seus males espanta! Todas as sextas-feiras, gestantes e mamães beneficiárias do Programa Família Que Acolhe (FQA) participarão de atividades do Coral do FQA: Os ensaios reiniciaram nesta sexta-feira, 4, em nova formação, e já há até data para a primeira apresentação no mês de setembro. Atualmente, 25 beneficiárias estão inscritas e este número pode aumentar.

Segundo Elane Florêncio, coordenadora do FQA, esta é a segunda formação do coral. A primeira durou cerca de 3 anos e a última apresentação foi no final de 2016, no Natal da Paz. Após esta apresentação, o coral ficou parado e foi desfeito. Nesta temporada, voltou com nova turma, novas integrantes e algumas novidades. A primeira apresentação deve acontecer na Semana do Bebê, que acontece no mês de setembro, no próprio FQA, localizado no bairro Pintolândia.

Os ensaios acontecerão semanalmente, a partir das 9h, e a novidade desta edição é que não só as mamães com bebês já nascidos poderão participar, mas também as gestantes. A primeira música do ensaio marca a história do FQA, pois é a canção tema do programa. ‘Raridade’, de Anderson Freire, que foi composta pelo Artcanto assim que o programa foi inaugurado, há quase 4 anos.

A coordenação do coral ficará por conta das funcionárias do FQA, Eliziane Monteiro Dantas e Rayane Raposo, que são as responsáveis por encaminhar as letras das músicas e áudios durante a semana, além de tirar todas as dúvidas das beneficiárias através de um grupo na internet.

Letícia Tavares, 24 anos, é mãe de um bebê de 6 meses e atualmente dedica todo o seu tempo com cuidados exclusivos de seu filho. Com esta iniciativa, encontrou um momento na semana em que poderá se dedicar a ela mesma. “Não tenho o costume de cantar em casa e estou conseguindo perder a timidez aqui, pois todas estamos aprendendo juntas. Já estou muito ansiosa para a primeira apresentação”, destacou.

Jéssica Costa