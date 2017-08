George Melo representará na OAB contra advogado

O deputado George Melo (PSDC) anunciou na sessão ordinária desta quarta-feira, 30, na Assembleia Legislativa do Estado de Roraima (ALERR), que representará junto à Comissão de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Roraima (OAB/RR) contra o advogado Fred Leite, por conta de ofensas proferidas a ele e a familiares, na madrugada de domingo, 28, em estabelecimento comercial localizada na Orla Taumanan, Centro. A agressão foi tanto verbal quanto física.

Melo disse que junto com as demais pessoas que foram ofendidas entrará também com uma ação coletiva na Justiça por danos morais. “Quero registrar o constrangimento e a falta de respeito que passei junto com minha família, amigos e todas as pessoas que se encontravam naquele recinto. Refiro-me ao Fred Leite, advogado que, embriagado, passou a noite chamando as pessoas de lisas, pobres, sem vergonhas, mesmo com a dona do estabelecimento tendo pedido para que ele tivesse bons modos. Todos os que foram prejudicados de forma moral ou material vão responsabilizá-lo”, afirmou.

Por conta da confusão, disse George Melo, o advogado Fred Leite teria chamado um segurança do ex-governador Neudo Campos, e o atual secretário de Justiça e Cidadania. “Talvez com medo de sair, ele ligou e dentro de alguns minutos chegou o segurança do Neudo e o coronel Ronan Marinho, que agora pelas redes sociais é chamado de Super Nane”, disse, ao explicar que o apelido é uma alusão ao quadro da Super Nane porque Ronan Marinho estaria agindo como ‘babá’ desses jovens.

“Esses jovens, aonde chegam acham que todos têm a obrigação de se curvar diante deles. Eles acham que podem desrespeitar qualquer um nessa cidade. Mas ele tem razão quando chamou as pessoas de lisas e pobres. Chama de lisa e pobre porque a sua governadora contrata e paga empresas de Manaus, deixando as empresas de Roraima sem gerar emprego”, afirmou.

O deputado Marcelo Cabral (PMDB) sugeriu que a Assembleia Legislativa faça uma nota de repúdio contra a atitude do advogado Fred Leite. “Essa Casa não pode se calar, pois se faz isso com um parlamentar, imagine como ele trata outras pessoas. É um absurdo o que ele, e não é porque o senhor é deputado, se ele fez isso com senhor, de quem forma trata outras pessoas? Não podemos aceitar que de forma irresponsável, um advogado embriagado, chegue dentro de qualquer estabelecimento e faça o que fez com a vossa excelência. No mínimo está Casa tem que dar a resposta devida”, sugeriu.

