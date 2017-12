George Melo quer investigação sobre roubo ao setor de transportes da PC

O arrombamento ao Núcleo de Transporte da Polícia Civil, localizado no bairro São Vicente, zona Sul de Boa Vista, ocorrido durante o final de semana, foi tema do pronunciamento do deputado George Melo (PSDC), na sessão desta terça-feira, 12, na Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR). Para ele a fragilidade do prédio público é algo grave e que o roubo ao prédio deve ser investigado com todos os critérios necessários para que o caso seja esclarecido.

“Fui surpreendido com a notícia nesse final de semana de que roubaram computadores e documentos da Policia Civil de Roraima. Qual bandido vai se preocupar em arrombar uma sede administrativa? Se roubam computadores e documentação, aí não tem como se comprovar mais nada, o dinheiro sai dos cofres públicos e pronto, some”, criticou o parlamentar.

Ainda durante o discurso, ele falou também que situações como essa não são menos graves que a má administração atual, em que, segundo George Melo, o dinheiro não é bem aplicado, deixando lacunas prejudiciais ao andamento dos principais segmentos da administração pública.

“É por ocorrências como essas que não temos remédios no Hospital Geral de Roraima (HGR), que não tem equipamentos para a nossas forças policiais da Segurança Pública e que falta estrutura nas escolas públicas de Roraima. Isso é falta de respeito ao dinheiro público e não posso deixar de me indignar com isso”, ressaltou o parlamentar.

Tarsira Rodrigues