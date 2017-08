George Melo quer informações sobre pagamentos feitos pelo Estado

O deputado George Melo (PSDC) anunciou durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa desta terça-feira, 16, que vai oficiar a Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle da Casa, para que seja solicitado ao Governo do Estado, por meio da Secretaria estadual da Fazenda (Sefaz), comprovantes de pagamentos relativos a diversas dívidas do Estado.

Ele quer o comprovante de pagamento do imposto de renda, da quitação junto às empresas terceirizadas que prestam serviço ao Estado, dos empréstimos e dos repasses que feitos ao IPER (Instituto de Previdência de Roraima), relativos aos descontos dos servidores que ocorrem mensalmente em folha de pagamento, e também da contribuição patronal.

George Melo resolveu pedir essas informações porque a diligência marcada para as 15h dessa terça-feira, 15, à Sefaz, foi cancelada porque o secretário da Fazenda, Ronaldo Marcílio, estaria viajando, conforme foi informado. A diligência tinha como finalidade verificar as finanças do Governo do Estado no ano de 2017. “Ontem durante a diligência fomos surpreendidos com a viagem do secretário da Fazenda, Ronaldo Marcílio. Então vou pedir à Comissão de Orçamento que faça alguns pedidos de informações à Sefaz, pois é sabido que o governo não está pagando o Imposto de Renda, as parcelas dos empréstimos e as empresas terceirizadas. Se o governo não paga mês a mês, certamente vai prejudicar o andamento de todo o Estado”, disse.

Ele complementou afirmando ter tido “a informação de que a governadora não repassa ao IPER”. “… que é sagrado para os funcionários porque é a aposentadoria dos servidores, a parte dos segurados e da patronal. Isso é muito grave porque essas pessoas (servidores) estão investindo para usarem na hora que mais precisarem. A governadora está incorrendo, inclusive, em crime de responsabilidade. Vou pedir, formalmente a essa Casa, para que sejam apuradas todas essas reclamações”, reforçou.

Marilena Freitas