George Melo critica Executivo pela má gestão na execução do orçamento

A falta de gestão por parte do Governo do Estado tem sido destaque nos discursos do deputado George Melo (PSDC). Nesta terça-feira, 15, durante a sessão ordinária, o parlamentar subiu à tribuna para falar sobre as dificuldades enfrentadas pela população do Estado.

Disse que acompanha, todos os dias, a forma como o Executivo tem agido diante de situações financeiras, como atraso no repasse do duodécimo aos Poderes, servidores terceirizados com salários atrasados, o que não aconteceria se os custos fossem planejados. “Um Governo que tem R$ 4 bilhões de orçamento, não se planeja para gastar R$ 1 bilhão e guardar R$ 3 bi para investimento e falta tudo”, ressaltou.

“A única explicação, presumo, que esteja acontecendo é que a governadora prioriza os pagamentos dos familiares, agregados e isso não é pouco”, alertou Melo. O parlamentar disse que nesses três anos de mandato, o Executivo realizou diversas contratações de empresas de modo emergencial. “Pra onde a gente olha tem irregularidade”, lamentou.

George Melo comentou que os moradores do interior sofrem com abandono, sem estrada e sem pontes para facilitar o escoamento das produções, o que significa que não há estímulo por parte do Governo para os agricultores da região. Ele complementou que esse descaso atinge outras áreas, como a Educação, onde crianças ficam sem aula devido a falta de professores, merenda escolar e sem estrutura. “O Executivo não tem levado a sério as recomendações dos órgãos de fiscalização e ‘debocha’ da Assembleia Legislativa. Há uma vontade absurda de lapidar o patrimônio público. Como se pega R$ 4 bilhões e se torra sem ninguém ver esse dinheiro?”, questionou.

Yasmin Guedes