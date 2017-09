George Melo critica Executivo e afirma que comércio está sentindo efeitos da má administração

Durante a sessão plenária na Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR) desta quinta-feira, 14, o deputado George Melo (PSDC) usou a tribuna para criticar a situação atual que vive o comércio e empresários de Roraima que, segundo o parlamentar, estão enfrentando sérias dificuldades por falta de investimento por parte do poder público estadual.

“Os empresários deste Estado, pessoas que investiram aqui, que geram emprego, estão vivendo um momento muito difícil, pois apesar do orçamento milionário, o Governo não prioriza o segmento, pois está buscando fornecedores de outras regiões e não valoriza a classe empresarial local, realizando compras em outros Estados”, criticou George Melo.

O parlamentar pede ainda que o Executivo pense um pouco mais nestes empreendedores e também em todos os trabalhadores que dependem da geração de empregos e passe a valorizar esta classe, uma vez que a categoria não pode ficar à mercê das incertezas econômicas e falta de oportunidades.

“Esses pais de família não estão conseguindo horar seus compromissos, é só ver a cara do comércio do nosso Estado, as pessoas estão apavoradas e vivendo momentos de agonia e o que mais se vê hoje são portas fechadas. É só percorrer as avenidas Ataíde Teive, Ville Roy e Jaime Brasil, para percebermos que o comércio começa a dar sinais de que as coisas não andam bem”, alertou o deputado, ao reafirmar que se solidariza com esses empresários que não desistem de Roraima.

Tarsira Rodrigues