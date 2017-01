Garota Jogos de Verão: internautas poderão votar por meio do Facebook

A grande final dos Jogos de Verão 2017 está se aproximando. E entre as principais atrações está o concurso Garota Jogos de Verão. A novidade deste ano será a escolha por votação via página oficial da Prefeitura de Boa Vista no facebook da primeira candidata a ir direto para as finais. A votação segue até 3 de fevereiro.

Essa primeira etapa da votação se inicia neste sábado, 27, e a garota que obtiver mais curtidas (likes) vai garantir uma das cinco vagas da fase final do concurso que acontece dia 5 de fevereiro, a partir das 17h, no Complexo Poliesportivo Ayrton Senna. Ao todo, 12 candidatas fizeram a inscrição.

As demais candidatas serão escolhidas pelos jurados após os desfiles. O traje será moda praia, biquíni (proibido fio dental), canga ou saída de banho. As três primeiras colocadas receberão premiação em dinheiro: a que conquistar o primeiro lugar receberá o valor de R$ 600, a segunda colocada receberá R$ 450 e a terceira colocada R$ 300.

Endereço do facebook da Prefeitura de Boa Vista: https://www.facebook.com/PrefeituradeBoaVista/?ref=ts&fref=ts