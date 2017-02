Garota Jogos de Verão: candidatas desfilaram beleza e simpatia na passarela

A beleza feminina esteve em alta no encerramento dos Jogos de Verão 2017, que ocorreu neste domingo, 5. Na passarela do concurso Garota Jogos de Verão, desfilaram 10 candidatas com todo charme e beleza. Sob os gritos eufóricos da torcida organizada, os jurados definiram as vencedoras: a faixa de campeã foi a roraimense Hallryana Barros, de 20 anos; o segundo lugar foi conquistado pela manauara Juliana Soares e a terceira colocação foi para Millena Míria, roraimense de 24 anos.

A premiação das vencedoras foi em dinheiro: a primeira colocada recebeu o valor de R$ 600, um kit de cosméticos da Adcos e um ingresso vip para curtir o Villamix. A segunda colocada recebeu R$ 450 e a terceira colocada R$ 300. O Concurso evidenciou a beleza genuína da mulher brasileira, sem padrões definidos. Todas as garotas, sejam elas altas, baixas, magras, malhadas, loiras, ruivas e morenas tiveram vez na passarela e mostraram que beleza tem vários perfis.

Para Hallryana, a grande campeã, o concurso abre oportunidades para todas e isso é que faz do evento um sucesso. “Eu fiquei bem nervosa mas feliz com o resultado. É a primeira vez que participo do concurso e achei perfeito. As meninas de Boa Vista são lindas e no próximo ano espero que muitas venham mostrar a beleza na passarela dos Jogos de Verão”, convidou.

As meninas desfilaram com traje de banho da loja Menina do Rio, patrocinadora do concurso. Os jurados avaliaram quatro quesitos: beleza facial, corporal, elegância na passarela e simpatia. Entre os jurados estava a Miss Roraima 2015, Melina Gomes e Roberta Botelho da Loja Menina do Rio.

Juliana Soares, a segunda colocada no concurso também conquistou o segundo lugar no vôlei de praia feminino, com sua parceira Danny. Ela veio de Manaus especialmente para competir e participar do Concurso. Para ela, que já participa do evento desde a primeira edição, é um prazer retornar a Boa Vista e fazer história no evento.

“Estou muito feliz de estar aqui novamente. Eu participei da primeira edição do concurso, fui campeã e do vôlei também. Esse ano não consegui o primeiro lugar mas estou muito feliz por ter conseguido uma boa colocação tanto no vôlei como no concurso. Se tem algo que não abro mão é de participar desse evento belíssimo promovido pela prefeitura”, disse.

João Tambor, superintendente de esportes da Fetec, definiu o concurso como o auge dos Jogos de Verão. “O concurso encerrou o evento com chave de ouro, muitas pessoas vieram prestigiar esse momento. As meninas desfilarem lindamente, com graça e tranquilidade. Foram três dias de muito esporte, música e beleza para divertir a população”, disse.

Conheça o perfil das vencedoras do concurso Garota Jogos de Verão 2017:

1º colocada

Nome: Hallryana Barros

Idade: 20 anos

Profissão: Estudante

Natural de: Boa Vista – RR

Signo: Virgem

Altura: 1,58

Peso: 50 kg

Olhos: Castanho claro

Cabelos: Pretos

Esporte preferido: Vôlei

Profissão que pretende seguir: Ser concursada

Lugar que gostaria de conhecer: Itália

Música preferida: Always (Bom Jovi)

Passatempo predileto: Ler

Comida preferida: Churrasco

Seu estilo de moda é: Clássico

Pessoas que lhe inspiram: Minha mãe

Como você se definiria em poucas palavras? Uma menina bastante alegre

Mensagem para o Garotas Jogos de Verão:

“Meninas, boa sorte! O que vale é competir e participar”

2º colocada

Nome: Juliana Soares da Silva

Idade: 22 anos

Profissão: Estudante de Educação Física e Atleta de Vôlei de Praia

Natural de: Manaus – AM

Signo: Áries

Altura: 1,72

Peso: 73 kg

Olhos: Castanhos

Cabelos: Claros

Esporte Preferido: Vôlei

Profissão que pretende seguir: Professora de Educação Física

Lugar que gostaria de conhecer: Nova York

Música preferida: Tempo Perdido (Legião Urbana)

Passatempo: Ir ao cinema

Comida predileta: Pizza

Seu estilo de moda é: O simples é o mais bonito

Pessoas que lhe inspiram: Meus pais

Como você se definiria em poucas palavras? Todos os dias tente ser alguém melhor e nunca desista dos seus sonhos.

Mensagem para o Garotas Jogos de Verão:

“Tente todos os dias fazer o bem para pessoas, transmita amor que a vida te retribuirá!”

3º colocada

Nome: Millena Míria Figueira de Araújo

Idade: 24 anos

Profissão: Estudante

Natural de: Boa Vista – RR

Signo: Virgem

Altura: 1,64

Peso: 53 kg

Olhos: Castanhos claro

Cabelos: Loiros

Esporte preferido: Futebol

Profissão que pretende seguir: Assistente Social

Lugar que gostaria de conhecer: Estados Unidos

Música preferida: Sou eclética

Passatempo: Jogar futebol

Comida preferida: Strogonoff

Seu estilo de moda é: Casual

Pessoas que lhe inspiram: Mãe

Como você se definiria em poucas palavras? Simpática e determinada

Mensagem para o Garotas Jogos de Verão:

“Boa sorte a todas!”

Ceiça Chaves