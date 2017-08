Futebol amador: Prefeitura assina convênio com a Lifaer

A prefeita Teresa Surita assinou na noite dessa quarta-feira, 23, o convênio com a Liga de Futebol Amador de Roraima (Lifaer). A assinatura aconteceu durante a cerimônia de abertura da Copa Boa Vista de Futebol Amador, no Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI).

Desde 2013 a prefeitura de Boa Vista por meio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura FETEC realiza convênio com Lifaer, este é o 5º ano consecutivo em que o executivo municipal apóia o futebol amador. O Convênio visa incentivar e apoiar uma das competições mais importante do esporte roraimense.

Nesses cinco anos de convênio foram mais de 216 equipes beneficiadas com as competições que são realizadas nas categorias masculinas, femininas e Sub-12 – Masculino. O Convênio é usado para cobrir despesas com arbitragem, material esportivo e premiação aos campeões dos certames.

A prefeita Teresa Surita, destacou a importância que a gestão atual dá ao esporte na promoção qualidade de vida, o que justifica o investimento.

“Nós temos esta parceria com a Lifaer ha muitos anos e estamos renovando mais este ano, porque é importante esse trabalho que a gente faz com relação ao esporte amador. Movimenta todos os bairros é atividade para todo final de semana, em fim é um trabalho que já deu certo”, explicou.

Para o presidente da Lifaer, Gilberto da Silva, mais conhecido como Popó, o apoio da prefeitura é imprescindível para que a V Copa Boa Vista de Futebol Amador, feminino e masculino, e da IV Copa Boa Vista de Futebol Sub-12 aconteça. “Sem o convênio não teríamos condições de realizar os jogos, que serve de incentivo aos atletas amadores, e também aos proprietários de escolinhas de futebol. Graças ao patrocínio podemos ter materiais como bolas, equipamentos, premiação significativa, contratação da arbitragem e os campos da Vila Olímpica para as partidas”, destacou.

A Copa Boa Vista de Futebol Amador inicia no próximo dia 9 de setembro;

Premiações:

V Copa Boa Vista de Futebol Amador

1º Lugar R$ 40 mil

2º Lugar R$ 20 mil

3º Lugar R$ 5 mil

4ºLugar R$ 1 mil

Artilheiro R$ 800,00

Melhor Goleiro R$ 800,00

IV Campeonato Municipal de Futebol de Boa Vista – Sub 12

1º Lugar R$ 10.000,00

2º Lugar R$ 7.000,00

3° Lugar R$ 5.000,00

4° Lugar R$ 1.000,00

Artilheiro R$ 500,00

Melhor Goleiro R$ 500,00

III Campeonato Municipal de Futebol Feminino de Boa Vista

1ºLugar R$ 10.000,00

2º Lugar R$7.000,00

3° Lugar R$5.000,00

4° Lugar R$1.000,00

Artilheira R$ 800,00

Melhor Goleiro R$ 800,00

Edson Rodrigues