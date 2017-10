Fundadores da Guarda Civil Municipal recebem homenagens

A Guarda Civil Municipal de Boa Vista homenageou nesta quarta-feira, 18, dois de seus pioneiros pelos serviços prestados à comunidade, em solenidade ocorrida no auditório do Palácio 9 de Julho. Célio Alves Rodrigues e Saulo Leite da Silva, no ato representado por dois filhos, fundaram a instituição em 1990 junto a outros servidores da Prefeitura de Boa Vista.

Saulo Leite esteve por 32 anos no Exército Brasileiro, de onde saiu como tenente. Além disso, foi desportista e árbitro de futebol. Um ano após a fundação da Guarda Civil Municipal, ingressou oficialmente através de concurso público, permanecendo até sua aposentadoria, em 04 de setembro de 2006. Nesse período, foi também chefe de Fiscalização de Trânsito do município.

Para a sua filha, Paula Leite, a homenagem foi mais que merecida, considerando todo esforço empregado por ele em favor da instituição. “Desde criança acompanhei o trabalho de meu pai e a vontade dele em melhorar a Guarda Civil. Ele se envolvia bastante, pois aquilo era a vida dele. Então, é um motivo de alegria para ele e para toda a nossa família esta homenagem, pois ele trabalhou bastante”, disse.

Por sua vez, Célio Alves foi o primeiro superintendente (na época, inspetor geral) da Guarda Civil, ficando no cargo por cinco anos. Atualmente aposentado, o “ex-comandante” – como é chamado carinhosamente pelos seus contemporâneos – vê a instituição hoje como a realização de um sonho, dada a trajetória por qual o órgão de segurança passou até chegar no nível de qualidade atual.

“No início, as coisas eram bem difíceis. Faltava muita coisa. Hoje, vendo a Guarda como está, muito nos orgulha. Está mais equipada e seus servidores estão muito bem remunerados. A prefeitura e todos os demais envolvidos estão de parabéns por elevar e melhorar as condições desta tão importante instituição de segurança pública”.

Porte de armas de fogo

Na solenidade também aconteceu a entrega de 40 carteiras com porte de armas de fogo concedida aos guardas civis que participaram da 3ª turma do Curso de Capacitação Técnica para Manuseio de Armas de Fogo de Repetição e Semiautomática, no período entre abril e maio deste ano. O curso é fruto de um convênio assinado em 2016 entre a Prefeitura de Boa Vista e a Polícia Federal.

Desde janeiro, 150 já concluíram a capacitação, que envolve o manuseio, tiro e defesa policial com ênfase na pistola calibre 380, revólver calibre 38 e espingarda calibre 12. Para o superintendente da Guarda Civil, inspetor Murilo Santos, hoje a instituição está mais equipada e preparada para atender as demandas da população envolvendo a segurança pública.

“Estamos muito felizes pelas conquistas obtidas ao longo de nosso percurso. Sem sombra de dúvidas, hoje a Guarda Civil encontra-se em um patamar de excelência, em comparação a outros órgãos de segurança. Tudo o que fazemos é pensando no bem estar do cidadão e por isso, nossa capacitação é mais que necessária”, disse.

A previsão é de que a partir de janeiro de 2018, novas turmas sejam abertas com a meta de capacitar todo o efetivo de 366 homens e mulheres da Guarda Civil Municipal de Boa Vista para que possam passar pelo curso para obter o porte de armas de fogo.

O secretário municipal de Segurança Urbana e Trânsito, Raimundo Barros, também ressaltou a importância e o papel da Guarda Civil. “Não deixa a desejar em relação a outro agrupamento de segurança, seja do Estado ou de qualquer outro lugar. É uma tropa preparada e capacitada para atender a qualquer demanda que for solicitada”.

Premiações

Na solenidade também aconteceu a premiação aos participantes da Marcha Solidária, ocorrida no dia 07 de outubro, e do Torneio de Tiro, que aconteceu no último dia 14. Ambos os eventos compõem as comemorações alusivas ao Dia da Guarda Municipal (10 de outubro). Foram premiados os primeiros colocados nas competições com troféus, além de medalhas aos demais participantes que tiveram bom desempenho.

Fábio Cavalcante