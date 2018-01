Fundador de Alto Alegre é homenageado com nome de rodovia

A RR 205, que liga Alto Alegre à Capital de Boa Vista, passa agora a ser chamada de Rodovia Pedro Costa. A proposta é de autoria da deputada Aurelina Medeiros (PODE) e a lei foi sancionada pelo Poder Executivo e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 18 deste mês.

O município, que fica a Noroeste do Estado de Roraima e a 96 quilômetros de Boa Vista, foi desmembrado da Capital em 1982 por meio da Lei n º 7.009. Tem atualmente uma população estimada de 16 mil habitantes, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A região foi desbravada e fundada pelo maranhense Pedro Costa, que investiu no polo agrícola.

“Essa rodovia foi aberta a bastante tempo e o fundador foi Pedro Costa, que inclusive colocou esse nome em homenagem a localidade onde ele morava, no Maranhão. Foi em Alto Alegre que ele estruturou a família, viveu a vida inteira e a família dele vive até hoje. Então achei justo que essa rodovia levasse o nome de Pedro Costa. Ele já faleceu, mas ninguém fala do Alto Alegre sem lembrar o Pedro Costa”, justificou Aurelina Medeiros.

Criminalista

Outro projeto sancionado, também de autoria de Aurelina Medeiros, é que o institui o Dia Estadual do Advogado Criminalista, a ser comemorado anualmente no dia 2 de dezembro, que passa a fazer parte do calendário oficial de eventos, assim como já é reconhecida em nível nacional.

“Alguns advogados que militam na área criminalística me procuraram para propor a instituição da data. O advogado criminalista é um ramo importante da advocacia e a iniciativa legislativa visa dar destaque e relevo aos advogados e advogadas criminalistas do Estado, que exercem o múnus público com afinco e dedicação”, disse a deputada.

Marilena Freitas