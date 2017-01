Fuer divulga calendário de eventos do desporto universitário local e nacional para 2017

A Federação Universitária de Esportes de Roraima (Fuer) divulga o Calendário de Atividades Esportivas para o ano de 2017. Competições estaduais, nacionais e mundiais integram as ações da Federação para este ano. A novidade deste ano é que a etapa estadual dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) 2017 será realizada por etapas, de 8 de abril a 29 de julho.

As inscrições já estão abertas e se encerram no dia 17 de abril. As equipes de cada instituição devem mandar um e-mail para fuer@cbdu.org.br e pagar uma taxa no valor de R$ 70.

A competição é classificatória para a Etapa Nacional dos JUBs, que ocorrerá este ano de 19 a 30 de outubro, ainda sem local definido. Quando a Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU) definir a sede do evento, a Fuer divulgará para o conhecimento dos atletas.

No dia 29 de abril, será realizada a sexta edição dos Jogos Universitários Indígenas de Roraima (JUIRR). O evento, executado em parceria com o Exército Brasileiro, é direcionado aos atletas indígenas universitários. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 17 de abril. Para se inscrever, a equipe de cada instituição deve mandar um e-mail para fuer@cbdu.org.br e pagar uma taxa no valor de R$ 70.

Para a presidente da Fuer, Elaine Morellato, o ano será movimentado, sempre com a intenção de proporcionar melhorias no desempenho dos atletas. “A cada ano, as equipes de Roraima conquistam um espaço no cenário do desporto universitário nacional. Nossa meta é continuar trabalhando arduamente para melhorar as condições dos nossos atletas. Continuaremos com o trabalho de acompanhamento físico deles, por meio da nossa diretoria de saúde e dos voluntários de fisioterapia”, revelou a presidente.

Confira os eventos programados para 2017

Mês | Data | Evento | Local

Janeiro | 15/01 | Início das inscrições para Jogos Universitários Indígenas | Boa Vista-RR

Janeiro | 15/01 | Início das inscrições para Jogos Universitários (JUBs) – Etapa estadual | Boa Vista-RR

Janeiro/Fevereiro | 29/01 a 08/02 | Universíade de Inverno | Kazaquistão

Março | 10 a 19/03 | Beach Games Universitário Internacional | Maceió-AL

Abril | 05 a 08/04 | Liga do Desporto Universitário de Lutas (Judô, Karatê, Taekwondo, L. Olímpica, Jiu Jitsu e Kung Fu) | São Paulo-SP

Abril | 08/04 a 29/07 | Início da etapa estadual dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) 2017 | Boa Vista-RR

Abril | 17/04 | Último dia de inscrição para Jogos Universitários Indígenas e para etapa estadual dos JUBs 2017 | Boa Vista-RR

Abril | 16 a 22/04 | Liga do Desporto Universitário de Futebol | Campo Grande-MS

Abril | 29/04 | Jogos Universitários Indígenas de Roraima | Boa Vista-RR

Abril | 21 a 27/04 | Panamericano de Xadrez | Caracas-VEN

Maio | 08 a 14/05 | Liga do Desporto Universitário de Quadras – Fase Regional 1 – Liga do Desporto Universitário de Tênis Regional 1 | São Luis-MA

Maio | 08 a 14/05 | Liga do Desporto Universitário de Quadras – Fase Regional 2 – Liga do Desporto Universitário de Tênis Regional 2 | Natal-RN

Maio/Junho | 29/05 a 04/06 | Liga do Desporto Universitário de Quadras – Fase Regional 3 – Liga do Desporto Universitário de Tênis Regional 3 | Vitória-ES

Maio/Junho | 29/05 a 04/06 | Liga do Desporto Universitário de Quadras – Fase Regional 4 – Liga do Desporto Universitário de Tênis Regional 4 | Curitiba-PR

Junho | 06 a 11/06 | Panamericano de Basquete 3×3 | Buenos Aires-ARG

Junho | 19 a 24/06 | Liga do Desporto Universitário de Futebol Society | Uberlândia-MG

Junho | 23 e 24/06 | Liga do Desporto Universitário de Rugby | Uberlândia-MG

Julho | 29/07 | Último dia da etapa estadual dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) 2017 | Boa Vista-RR

Agosto | 19 a 30/08 | Universíade de Verão | Taipei

Setembro | 17 a 23/09 | Liga de Desporto Universitário de Quadras – Fase Final | Recife-PE

Outubro | 6 a 08/10 | Panamericano de Vôlei de Praia | Punta Cana

Outubro | 19 a 30/10 | Jogos Universitários Brasileiros 2017 (JUBS – etapa nacional) | A definir

Novembro | 09 a 13/11 | Liga do Desporto Universitário de Tênis – Fase Final | São Paulo-SP

Novembro | 21 a 25/11 | Liga de Desporto Universitário de Beach Games | Manaus-AM

Novembro | 23 a 25/11 | Fórum Nacional do Desporto Universitário | A definir

Novembro | 25/11 | Melhores do Ano | A definir

Novembro/Dezembro | 27/11 a 03/12 | Beach Games Universitário Internacional | A definir

