Frente Sindical, Popular e de Lutas promove colóquio sobre mídia alternativa

A Frente Sindical, Popular e de Lutas de Roraima realizará no dia 26 de julho, quarta-feira, 26, às 19h, no Auditório Alexandre Borges (UFRR), o Colóquio de Mídia Alternativa com o tema “Mídia Alternativa e os Movimentos Sociais”. O objetivo do evento será debater o papel da mídia alternativa, contra a hegemonia da imprensa tradicional, que está a serviço dos interesses do capitalismo.

Para a composição da mesa do Colóquio foram convidados a professora do Curso de Jornalismo da UFRR, Drª. Maria Goretti Leite, o representante do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Roraima (Sinjoper), jornalista Paulo Thadeu Neves, e o também jornalista e blogueiro Luiz Valério.

O evento é aberto ao público em geral, tendo como convidados especiais os Assessores de Imprensa de sindicatos, movimentos sociais e estudantis, que tenham interesse de atualizar e aprimorar seus conhecimentos sobre o assunto.

Ressaltamos que o Colóquio de Mídia Alternativa faz parte do calendário de ações da Frente Sindical, Popular e de Lutas de Roraima, que reúne mais de quarenta organizações do movimento sindical, social e juvenil do Estado.

José Vilela