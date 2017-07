FQA promove sessão kids de cinema para filhos de mães atendidas pelo programa

Que tal pegar um cineminha enquanto a mamãe vai resolver suas coisas? Essa é a proposta do Programa Família Que Acolhe, por meio da “Sessão Kids FQA”, que passa a ocorrer toda última sexta-feira de cada mês. O público alvo são crianças de quatro a sete anos, filhos de mães assistidas pelo programa.

A primeira sessão trouxe o filme “Divertida Mente”, uma animação se passa na mente de uma menina, onde cinco emoções tentam conduzir sua vida quando ela muda de cidade com os pais. Colorido e cheio de efeitos, o filme prendeu os olhares dos pequeninos, que no escurinho do cinema, entre uma pipoca e outra o riso corria solto. “Estou gostando muito. É divertido”, disse o pequeno Davi Fernandes, de 7 anos.

A psicóloga Melina Amaro, responsável pela Universidade do Bebê, também desenvolvida dentro do Programa Família Que Acolhe explicou que a ideia de criar a Sessão Kids FQA foi trazer uma série de benefícios as crianças.

“Escolhemos um filme que levasse entretenimento para as crianças, um pouco de alegria, mas também que proporcionasse o aprendizado por meio do lúdico, onde eles pudessem identificar os sentidos cognitivos, as cores. As crianças adoraram e ficaram super atentas ao filme. Isso para a gente é muito gratificante”, destacou Melina.

Tais de Sousa, de 21 anos, é uma das mães que participa do Família Que Acolhe. Ela levou o filho Arthur Vinicius, de quatro anos para ver o filme e contou que a criança estava muito entusiasmada para participar. “Tenho outro filho de dois anos, então sempre participava das atividades do programa com ele. Hoje foi a vez do Arthur poder desfrutar desse momento. Aparentemente é uma coisa simples, mas que faz a diferença na vida de uma criança”, contou a mãe.

A coordenadora do Família Que Acolhe, Elane Florêncio, destacou que para algumas crianças participantes, esse foi um momento de descoberta. “Tem criança que nunca tinha ido ao cinema, então esse é momento muito especial para elas e elas se sentem importantes. Para nós é sem dúvida muito emocionante”, garantiu a coordenadora.

Shirléia Rios