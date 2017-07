Fórum reúne profissionais de educação em debate sobre empreendedorismo

Com resultados positivos, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Roraima (Sebrae-RR) realizou nessa quarta-feira, 19, o Fórum de Educação Empreendedora, com o tema: ‘A Educação Empreendedora como caminho para novos negócios’.

Conforme a analista técnico do Sebrae-RR, Elissandra Costa, o momento foi de troca de conhecimentos e estímulos para os profissionais de educação desenvolverem projetos em sala de aula. “Os resultados foram os esperados, o público compareceu e mostrou interesse em ampliar a visão sobre projetos de empreendedorismo”, disse.

Ela acrescentou que é importante este estreitamento de laços de relacionamento do SEBRAE-RR com os profissionais de educação, tendo em vista que é uma instituição que busca contribuir para a construção de um país mais justo, competitivo e sustentável.

“Falamos não somente sobre a realidade de mercado, mas propomos sugestões, ações e atividades voltadas à educação empreendedora, e ouvimos as necessidades dos docentes em desenvolverem projetos com o tema”, comentou a analista.

Elissandra avaliou o Fórum de Educação Empreendedora como positivo e informou que outros eventos com a mesma temática devem ocorrer ao longo do ano. “Eventos como este, trazem reflexões e incentivam os profissionais a superaram os desafios da profissão. Um dos professores disse que se sentiu motivado para retomar um projeto que estava parado. Este é o resultado que queremos obter e ficamos felizes ao receber este retorno”, ressaltou.

Fórum de Educação Empreendedora

O objetivo do fórum é fortalecer o projeto de educação empreendedora no Estado de Roraima, dando visibilidade ao empreendedorismo. Além disso, busca realizar a formação continuada dos professores e demais profissionais da educação que fazem parte do Programa de Educação Empreendedora.