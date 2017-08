Fórum reúne presidentes de 12 Federações do Comércio em Boa Vista

A capital Boa Vista sediará, nos dias 14 e 15 de agosto, o Fórum de Presidentes de Federações do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O encontro reunirá presidentes e representantes dos estados de Roraima, Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia,Tocantins e Paraíba.

Ademir dos Santos, presidente anfitrião, destaca que o encontro contribuirá para a unificação das entidades e o fortalecimento da representatividade do Sistema Fecomércio, tanto em Roraima quanto dos demais estados. Segundo ele, nesses dois dias estarão reunidos representantes de uma grande parcela de trabalhadores do Brasil, discutindo assuntos de valorização do segmento do comércio e investimentos futuros.

“A integração entre as federações é importante para conhecermos outras realidades e partilharmos novas conquistas. Somos entidades que acreditam na força do trabalhador brasileiro e, diante da atual fase que o país está passando, a missão de nossas instituições é fundamental para a promoção da qualidade de vida e capacitação profissional, por meio dos Institutos Fecomércio, Sesc e Senac”, destacou o presidente Ademir.

Só em Roraima, o comércio representa 25% da economia local, com 64 mil trabalhadores diretos e indiretos. Pesquisas apontam que a contribuição média é de 45% de arrecadação do ICMS, registrando o aumento de 10%, ficando bem acima da inflação em 2017.

Programação

Os presidentes realizarão reuniões para tratarem de assuntos de integração das instituições, na segunda-feira, 14. À noite os representantes desfrutarão de um jantar no Restaurante Sesc Orla. Na terça-feira, 15, o grupo terá agenda com a governadora do estado, Suely Campos, no Palácio Senador Hélio Campos, às 10h, e no período da tarde os presidentes se encontram com a prefeita de Boa Vista, Teresa Surita, às 15h30, no Palácio 9 de Julho.

Este encontro é o preparativo para elaboração de pautas que serão discutidas no Fórum da Amazônia Legal, que acontecerá no 1° semestre de 2018 em Boa Vista RR com a presença de Presidentes, Superintendentes, Assessores das Federações do Comércio, de Diretores Sesc e Senac.

Larissa Mello